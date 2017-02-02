После прихода на пост главы американского государства Дональда Трампа лишь 22 процента граждан Германии заявили, что считают США заслуживающим доверия партнером Берлина. Об этом свидетельствует результаты опроса DeutschlandTrend телекомпании ARD, обнародованные в четверг, 2 февраля.



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По имиджу Вашингтона в глазах немцев нанесен болезненный удар. В составленном рейтинге Соединенные Штаты опустились практически до уровня России — последнюю надежным партнером ФРГ назвал лишь 21 процент респондентов. Показатель США упал на 37 процентных пунктов по сравнению с зафиксированным незадолго до выборов американского президента 8 ноября 2016 года.

При этом лишь 26 процентов участников исследования положительно оценивают тот факт, что Трамп выполняет свои предвыборные обещания. Около 67 процентов опасаются, что действия хозяина Белого дома ослабят немецкую экономику. Порядка 80 процентов опрошенных считают, что страны Евросоюза должны сильнее сплотиться, чтобы противостоять Трампу.

Штайнмайер — самый популярный политик в ФРГ

Что касается самой Германии, то тут самым популярным политиком стал Франк-Вальтер Штайнмайер. Около 79 процентов респондентов ответили, что «удовлетворены» или «очень удовлетворены» работой бывшего главы МИД ФРГ, который на выборах президента Германии 12 февраля выступит в роли кандидата на пост главы государства от правящей «большой коалиции». На второй строчке — министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле с 62 процентами голосов. Третье место (55 процентов положительных оценок) разделили кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), бывший глава Европарламента Мартин Шульц и канцлер ФРГ Ангела Меркель .