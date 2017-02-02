Любое нападение КНДР на США или их союзников будет отражено, а применение ядерного оружия будет встречено «подавляющим ответом». Об этом заявил новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в Министерстве национальной обороны Южной Кореи, где запланирована его встреча с главой ведомства Хан Мин Гу.



Джеймс Мэттис, 2013 год. Фото: Reuters

«Любая атака на США или наших союзников будет отражена. Любое использование ядерного оружия будет встречено ответом, который будет эффективным и подавляющим», — привело его слова агентство Reuters, отметив, что речь шла о КНДР.

КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. В январе 2017 года Пхеньян заявил о намерении в скором времени произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Совет Безопасности ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Северокорейский МИД отверг резолюцию СБ ООН на основании того, что, как утверждают в Пхеньяне, ядерный тест «был осуществлен в целях самообороны» в ответ на враждебную политику США, а запуск спутника — «в интересах исследования космоса в мирных целях».