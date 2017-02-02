|
Пентагон: любое применение ядерного оружия Северной Кореей будет встречено "подавляющим ответом"
03.02.2017 09:08 — Новости Мира | Tut.by
Любое нападение КНДР на США или их союзников будет отражено, а применение ядерного оружия будет встречено «подавляющим ответом». Об этом заявил новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в Министерстве национальной обороны Южной Кореи, где запланирована его встреча с главой ведомства Хан Мин Гу.
«Любая атака на США или наших союзников будет отражена. Любое использование ядерного оружия будет встречено ответом, который будет эффективным и подавляющим», — привело его слова агентство Reuters, отметив, что речь шла о КНДР.
КНДР в прошлом году провела два
Совет Безопасности ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями принял
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в Министерстве национальной обороны Южной Кореи, где запланирована его встреча с главой ведомства Хан Мин Гу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии