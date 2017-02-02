Ночь на 3 февраля на Донбассе стала самой горячей со времени вспышки противостояния, начавшегося 29 января. Обстрелу подверглись Марьинка и Красногоровка. В Донецке сильнейший взрыв в районе «Мотель» буквально потряс город, удары по Киевскому району считают десятками. В то же время ОБСЕ зафиксировала украинские танки и РСЗО в районе боевых действий и заявила о нарушении режима перемирия.



Фото: Reuters

Жертвы среди мирного населения есть по обе стороны линии противостояния. Все это происходит на фоне срыва второй попытки бригад ремонтников из Авдеевки днем 2 февраля добраться до поврежденного участка ЛЭП и новой эскалации по всей линии фронта.

Военные действия ко 2 февраля начали входить в какие-то привычные рамки. Как в Авдеевке, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), так и в Донецке, несмотря на громкие планы и заявления, так и не приступили к массовой эвакуации жителей из проблемных районов. Авдеевка по-прежнему запитана газом, и руководство фактически обесточенного Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) умудряется поддерживать часть печей в режиме горячей консервации, а часть — в работе, и даже начало отгружать кокс по восстановленной 1 февраля железнодорожной ветке на Мариуполь.

Городские квартиры и дома удается спасать от замерзания коксовым газом при том, что две коксовые печи работают на 20% своей мощности. В помещениях местами температура опускается до +10, но замерзания теплоносителя в трубах и батареях, а также разрушения системы удалось избежать.

Из Мариуполя прибыло 45 тонн гуманитарного груза меткомбинатов, который включал в себя очередной мощный электрогенератор. В город стекается гуманитарная помощь со всей Украины, развернут палаточный городок для обогрева и раздачи горячей пищи. Губернатор Донецкой областной администрации Павел Жебривский и все руководство местного МЧС находятся на месте. В четверг работу начала одна из школ города, вторую обещали открыть 3 февраля. Как с удивлением признают наблюдатели, авдеевский кризис — первый, в котором эффективность показывают не волонтеры, а украинская гражданская власть.

С коксохимическим производством все более-менее ясно — оно живо, пока функционирует газопровод. Восстановление работы АКХЗ и жизнедеятельности города произойдет на третьи сутки после восстановления энергопитания.

Всестороннее обострение

На фронте была «чересполосица». Как утверждает источник «Газеты.Ru» в ВСУ перестрелки шли местами, а режим тишины обеспечивался только днем в месте, куда выехали ремонтные бригады на починку ЛЭП. Письменные гарантии перемирия дали обе стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон (СЦКК). Бригады электромонтажников выехали на работу в сопровождении патрулей наблюдателей миссии ОБСЕ. И не начали работу из-за вспыхнувшего беспорядочного огня. Никто не пострадал, но и восстановление энергоснабжения Авдеевки не произошло.

Все это происходило на фоне обострения боев на других участках фронта. На Светлодарской дуге 2 февраля ВСУ потеряли двух убитыми, в том числе при обстреле погибла женщина — военный врач 54-й бригады. Были раненые.

Обострения и артиллерийские обстрелы шли и в центре, и на юге линии противостояния. Достаточно сказать, что за 2 февраля дважды накрывало крупнокалиберной артиллерией российские наблюдательные пункты под Ясиноватой и Безыменным. Об этом заявил руководитель российской части СЦКК генерал-майор Альберт Булдышкин. «Огонь велся из артиллерии калибра 152 мм и минометов, в обоих случаях наблюдатели вынуждены были укрываться в подвалах», — сообщил Булдышкин.



Фото: Reuters

Генерал подчеркнул, что наблюдательный пункт под Ясиноватой обстреливают четвертый раз за неделю. Безыменное — село под Мариуполем в непосредственной близости от зоны боев, вспыхнувших вокруг Коминтерново. По сообщениям местных жителей, оттуда уже вышли формирования ДНР, но украинские военные еще не вошли. Ранее волонтеры, снабжающие помощью бригаду морской пехоты из Николаева, которая сейчас воюет под Мариуполем, сообщали об окружении с трех сторон Коминтерново.

Вопрос «Пикузы или Коминтерново?» стал обычным в социальных сетях. По закону о декоммунизации Коминтерново вернули старое греческое название Пикузы, и, ожидается, что оно официально утвердится, если ВСУ войдут в село.

Коминтерново — населенный пункт в серой зоне, один из немногих, который взяла под свой контроль самопровозглашенная ДНР в феврале 2016 года, однако по минской карте от 19 сентября 2014 оно было территорией, контролируемой Украиной.

Село ничем не примечательно, кроме того, что может стать первым населенным пунктом, который перешел из рук в руки в ходе нынешнего обострения.

Кроме того, контролируя Коминтерново-Пикузы, можно с фланга угрожать ключевой высоте в этих степных местах, которую сейчас удерживает 9-й полк морской пехоты 1-го армейского корпуса ДНР.

Бои на Светлодарской дуге и мариупольском направлении показывают, что обострение боев идет по всей дуге линии противостояния, а не только в треугольнике Ясиноватая-Донецк-Авдеевка, и о объявленном в Минске отведении тяжелого вооружения на базы хранения с 5 февраля пока говорить нельзя.

«Мы точно не будем могильщиками «Минска»

В Донецке 2 февраля горячо обсуждались фотографии британского журналиста из Авдеевки с танками возле домов в непосредственной близости от джипов ОБСЕ. «Почему все кричат о «Градах» в Донецке, но не видят нарушений минских соглашений со стороны Украины? — спрашивал у журналиста «Газеты.Ru» источник в вооруженных формированиях ДНР. — Там калибр у танков больше положенного, и он тоже возле жилых домов!»



Фото: Reuters

При этом в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ все же говорится о серьезных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе в районе Авдеевки. В частности, сообщается об украинских танках Т-64 в Авдеевке и ракетных системах залпового огня БМ-21, которые двигались на восток в районе Нетайлово.

Кроме того, военный сообщил, что о том, что февраль 2017 года будет очень трудным, стало понятно еще в октябре, когда армию ДНР стали жестко чистить от приписанных «мертвых душ» и наводить порядок перед возможным обострением.

Источник «Газеты.Ru» в правительстве ДНР с недоумением встретил вопрос о том, почему перебиты линии ЛЭП на Авдеевку, но жив и функционирует газопровод из ДНР.

«Мы пока изо всех сил придерживаемся рамок Минска-2 и стараемся не дать соскользнуть ситуации в неуправляемую. Почему вы считаете, что мы хотим остановки мариупольских комбинатов? Всегда надо смотреть на шаг вперед. Минск, может, и умер, но не мы будем его могильщиками, и, может, еще время не пришло признавать его смерть», — сказал источник.

Ситуация в Донецке в ночь на 3 февраля была относительно нормальной. Вода и свет есть во всем городе, кроме многострадального северного Киевского района, где случаются перебои со светом и периодически нет воды из-за повреждения электропитания Донецкой фильтровальной станции. По распоряжению министерства образования самопровозглашенной республики образовательные учреждения переведены на очно-заочную форму обучения, и с 3 февраля этот режим настоятельно предложено продолжить «до особого распоряжения».

Полиция ДНР ограничила движение транспорта по Киевскому проспекту дальше «Ветки» — это место, где идет трамвайная колея неподалеку от Шахтерской площади. Получается, что «опасным» был признан весь север Донецка, примыкающий к аэропорту и выезду на Авдеевку. Ближе к «Ветке» располагаются все еще густонаселенные районы девятиэтажных домов, по «ту сторону» осталась и крупнейшая шахта имени Засядько.

К вечеру 2 февраля по Донецку распространился слух о том, что «военные предлагают иметь при себе документы и ночью понимать, куда спускаться в бомбоубежище». Его передавали «по секрету» от дома к дому и к ночи он выплеснулся в социальные сети при том, что сами слухи поползли с 17:00.

Ночь не обманула ожиданий. Примерно в 19:30 Авдеевка получила мощный и точный артиллерийский удар. «Только что обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки выдачи гуманитарной помощи населению. — сообщил на своей странице в Facebook губернатор Донецкой области Павел Жебривский. — Обстрелян стадион в центре города, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляна школа № 2, где был пункт приема помощи. По предварительной информации, один человек погиб, один ранен».

Позже стало известно о смерти еще одной женщины, и погибших стало двое. Кроме того, снаряд поразил машину МЧС. Директор АКХЗ Муса Магомедов сообщил, что тяжело ранен в живот подполковник МЧС Дмитрий Тритейкин. За ночь о смерти подполковника на операционном столе было сообщено дважды, но тот же Муса Магомедов утром сообщил, что «Тритейкин Дима жив. Перевезли в 66-й госпиталь».

66-й военный госпиталь находится в Днепропетровске. Сейчас это известное медицинское заведение, поскольку туда же ночью перевезли раненого в лицо при обстреле Авдеевки британского фотокорреспондента Кристофера Нунна. Сообщается, что у журналиста поврежден глаз. Об артиллерийских обстрелах ночью сообщалось и из украинских Марьинки и Красногоровки — это города серой зоны под Донецком, занятые ВСУ.

«Мотель» перестал быть спокойным

В Донецке в 21:00 прозвучал свой большой взрыв. Подобные взрывы трудно отслеживать по социальным сетям — шатало весь город. Корреспондент «Газеты.Ru» находился в гостях в пяти километрах от эпицентра взрыва — девятиэтажку реально шатало как при землетрясении.

«Целеуказание» на взрыв было затруднено множественными поражениями артиллерией Куйбышевского и Киевского районов Донецка. Один из снарядов упал на строительный рынок неподалеку от железнодорожного вокзала, и там начался пожар. Какое-то время казалось, что, возможно, произошел взрыв склада лакокрасочных изделий, куда попал крупнокалиберный снаряд. Снаряды упали и на Шахтерской площади, где стоит один из символов города — скульптура шахтера с куском угля в руке. Пожары начались повсеместно.

Но «тот самый» мощный взрыв произошел на «Мотеле». Это район кольца по дороге из Донецка на Макеевку, который считается самым благополучным Пролетарским районом Донецка.



Фото: Reuters

Бывшая окраина города ни разу не обстреливалась за время войны и теперь представляет из себя «престижный» район с работающими допоздна ресторанами и наиболее заполненными учениками школами Донецка. Здесь теперь снимают квартиры жители наиболее страдающих от войны северных и западных районов города.

Взрыв перекрыл проезд на Макеевку, но не разрушил большой автомобильный мост через железную дорогу. МЧС ДНР сообщает о двух убитых и 13 раненых мирных жителях — комендантский час еще не наступил и эта транспортная развязка довольно оживлена. На «Мотеле» до войны располагалась одна из баз внутренних войск Украины, которую потом под основную базу заняла бригада «Восток». Но она чуть дальше от кольца, примерно в километре. Судя по всему, эпицентр взрыва был внутри или рядом со зданием, где до войны находился большой магазин по продаже запчастей для грузовиков — от здания и заправки рядом ничего не осталось. Наиболее правдоподобной версией является детонация боекомплекта от взрыва снаряда. Сообщается о взорвавшемся грузовике.

Донецк слышал канонады от прилетов и отлетов, вкупе и «исходящими» из города пусками «Градов» до полуночи. Утром за окном привычный фон одиночных «бахов».

Утром пресс-центр АТО (антитеррористическая операция, так в Киеве называют военные действия против ополченцев ДНР и ЛНР) сообщило о многочисленных (174) обстрелах на Мариупольском, Луганском и Авдеевском направлениях.

За сутки погибло четверо военнослужащих ВСУ и 17 ранено. По меркам прошлого 2016 года — это очень много.

Оперативное командование самопровозглашенной ДНР сообщает о восьми поврежденных домах и двух школах в Киевском районе Донецка. К ночным двум погибшим 13 раненым в Калининском районе добавился еще один раненый мирный житель в Киевском.

Потери военнослужащих в самопровозглашенной республике всегда засекречены. Количество обстрелов на фронте заместитель оперативного командования Эдуард Басурин еще не сообщал, но относительно благополучные сутки с 1 на 2 февраля дали цифру в 1600. Сегодня наверняка она как минимум удвоится.

Бои в Донбассе обострились до беспрецедентного уровня. Сражение под Дебальцево в 2015-м было все же относительно локальным.

Сейчас идет окопная война с «ползучим наступлением» ВСУ по всему фронту. И результатом эскалации стали массированные обстрелы городов Донецкой городской конгломерации. К счастью, Дебальцево и Мариуполь пока обострением не затронуты.

На очередные сутки насущным остается все тот же вопрос допуска ремонтных бригад к поврежденным ЛЭП, гуманитарная катастрофа в Авдеевке и проблема полностью лишенной воды из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции Ясиноватой. Вопрос ожесточенных военных действий в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка вышел на международный уровень, обсуждается во всех мировых столицах, но пока не приводит к устойчивому перемирию хотя бы на 5−6 дневных часов для работы ремонтников.



Фото: Reuters

Перспективы перемирия выглядят довольно сомнительными. Утром сражение на фронте развернулось с новой силой. Украинская сторона сообщает о «свежих» утренних 24 обстрелах.