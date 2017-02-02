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В центре Парижа мужчина с ножом напал на военнослужащего
03.02.2017 13:13 — Новости Мира | Tut.by
В центре Парижа возле Лувра злоумышленник, вооруженный ножом, напал на французского военнослужащего. Военный открыл огонь по нападавшему, ранив его.
По данным источников Le Figaro, напавший на военнослужащего пытался проникнуть в торговый центр Carrousel du Louvre, расположенный недалеко от музея.
Агентство AFP со ссылкой на полицию сообщает, что нападавший кричал «Аллах акбар!».
МВД Франции подтвердило факт происшествия в районе Лувра, не став раскрывать подробности. На месте происшествия, говорится в сообщении, опубликованном в твиттере МВД, работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.
Территория вокруг Лувра оцеплена полицией, ограничен вход и выход пассажиров из расположенной на ней станции метро Palais Royal Musee du Louvre.
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По данным источников Le Figaro, напавший на военнослужащего пытался проникнуть в торговый центр Carrousel du Louvre, расположенный недалеко от музея.
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