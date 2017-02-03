Кандидат французских «Республиканцев» на пост президента Франции Франсуа Фийон ожидает от своих сторонников решимости и стойкости в начавшейся новой фазе избирательного марафона.



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Он заявил об этом в четверг вечером на митинге в городе Шарлевиль-Мезьер в Арденнах на востоке страны. «Арденны, держитесь твердо!» — напомнил Фийон исторический девиз инженерного полка, размещение которого в этой провинции ему удалось отстоять в бытность премьер-министром.

Самая сложная из десяти кампаний

Прямые президентские выборы (в два тура — 23 апреля и 7 мая) пройдут в десятый раз в истории Пятой республики, основанной генералом Шарлем де Голлем. По мнению французских аналитиков, нынешняя кампания едва ли не самая напряженная и трудно прогнозируемая. Как констатирует еженедельник «Валёр актюэль», после своей впечатляющей победы на ноябрьских партийных выборах (праймериз) Фийон не знал передышки и непрерывно подвергался атакам.

Хотя закон во Франции не запрещает депутатам и сенаторам поручать обязанности помощников членам семьи, работа в этом качестве Пенелопы Фийон вызвала целую волну «разоблачений» . Кандидат категорически отрицает, что трудоустройство его жены было фиктивным.

Правила не были нарушены

Политик ни в чем не нарушил правила, признают и коллеги по парламенту. «Создание фиктивных рабочих мест предполагает увеличение доходов, — заметил депутат „Республиканцев“ Жюльен Обер. — Если бы Фийон думал о том, как можно увеличить собственные доходы, ему не было необходимости трудоустраивать жену. Было бы проще оставить средства в своем распоряжении, поскольку это позволило бы ему сэкономить на социальных выплатах».

Супруги представили прокуратуре документы об условиях найма, дали подробные показания. Но атаки не прекращаются. Даже если предварительное расследование по поводу расходования Пенелопой Фийон государственных средств, по всей вероятности, окончится ничем, кандидату будет трудно продолжать прежнюю кампанию, полагает газета «Курье пикар».

Атака на реалиста

Редакция еженедельника «Канар аншене», чьи публикации стали отправной точкой кампании против Фийона, не раскрывает источники. Но сам кандидат не сомневается, что это политический заказ. По его убеждению, он избран мишенью из-за своей предвыборной программы, реалистичной и потому вызывающей доверие избирателей.

«Я предпочитаю прослыть скучным, нежели иллюзионистом», — заметил он в своей книге «Действовать» (Faire). Для подъема экономики он предлагает уменьшить дефицит бюджета, повысить пенсионный возраст до 65 лет, перейти от 35-часовой к 39-часовой рабочей неделе. Общество должно «работать больше, чтобы больше производить и больше зарабатывать».

С позиций реализма он подходит и к внешнему курсу Франции — в Арденнах он вновь высказался за свертывание антироссийских санкций. «Я хочу отменить это глупое эмбарго в отношении России, которое затрагивает в первую очередь французских фермеров», — подчеркнул политик. «Мои противники ищут не правосудия, а возможности разделаться со мной, — заметил он. — Равным образом они хотели бы лишить нашу партию поддержки избирателей».

Два митинга ежедневно

Чтобы противостоять все более массированным атакам политических противников, предвыборному штабу кандидата пришлось пересмотреть его график. Прежде речь шла о «двух митингах в неделю», теперь же советники рекомендовали проводить «два митинга в день».

Выступление в Арденнах показывает, что Фийон будет сражаться как лев, чтобы избежать наихудшего сценария, считает журнал «Нувель обсерватер». По его оценке, именно в критических ситуациях он мобилизует все силы.

Такая решимость сейчас тем более необходима. «В любом сражении цель противника — деморализовать вас, — заметил член Французской академии моральных и политических наук Франс д’Орсиваль. — На войне как на войне».

Голоса сомнения

Сможет ли правоцентристский лагерь сохранить единство? В среде «Республиканцев» уже зазвучали голоса представителей меньшинства, огорченного в свое время победой Фийона на ноябрьских праймериз. Так, депутат Жорж Фенек предложил уже сейчас «найти нового кандидата».

Организовать новые праймериз едва ли удастся. Для этого понадобились и дополнительное время, и дополнительные средства. А кампания по регистрации кандидатов на президентских выборах должна завершиться к 17 марта. Политическое бюро партии могло бы назвать кандидатуру без первичных выборов, если, разумеется, партийные старейшины придут к консенсусу.

Мэр Бордо Ален Жюппе, уступивший Фийону во время праймериз, сохраняет определенный вес в партии. Ветеран политики (экс-глава МИД и бывший премьер), он, однако, не хотел бы предстать в роли запасного игрока, выпускаемого на поле в последний момент. Третий участник праймериз — экс- президент Николя Саркози, сошедший с дистанции еще в первом туре, пока выжидает и предпочитает воздерживаться от комментариев.

В любом случае новый кандидат может появиться только с согласия победителя праймериз. Фийон не собирается сдаваться, констатирует газета «Репюбликен лоррен».

Взгляд из Елисейского дворца

Действующий президент Франсуа Олланд, отказавшийся баллотироваться на новый срок, еще недавно в кругу приближенных сравнивал эту кампанию с выборами 1969 года. Те выборы превратились в триумф Жоржа Помпиду — наследника де Голля, а кандидат социалистов, мэр Марселя Гастон Деффер потерпел сокрушительное поражение, получив лишь 5% голосов.

Прорыв бывшего министра национального образования Бенуа Амона на январских праймериз Соцпартии и скандал вокруг Фийона изменили ситуацию, считает Олланд. «Фийона можно победить, — заметил хозяин Елисейского дворца в кругу соратников. — Левые могут выиграть выборы».

Макрон в роли фаворита

Согласно новому социологическому исследованию для журнала «Пари-матч», Амона поддерживают 18% избирателей, бывшего министра экономики Эмманюэля Макрона — 20%, Фийона — 21%, председателя «Национального фронта» Марин Ле Пен — 24%. «Правые в сложной ситуации, — отметил один из президентских советников. — Сейчас лишь два кандидата демонстрируют динамику — Макрон и Амон».

Теперь костюм фаворита примеряет Макрон, не имеющий опыта участия в выборах, отмечает газета «Миди либр». По ее мнению, ему придется выдерживать ритм, сохранять дистанцию, избегать ложных шагов. Пока динамика в его пользу, но важно не выбиться из сил, отмечает издание.

До первого тура французских выборов остается 80 дней.