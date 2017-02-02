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США ввели новые санкции против Ирана
03.02.2017 19:03 — Новости Мира | Tut.by
Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана в ответ на испытания Исламской республикой баллистической ракеты. Ранее Дональд Трамп пообещал не быть добрым с «играющим с огнем» Ираном.
США расширили санкции против Ирана. Это следует из
Ужесточение санкций последовало после того, как президент США Дональд Трамп накануне заявил, что объявил «официальное предупреждение» Ирану после запуска баллистической ракеты. В пятницу, 3 февраля, Трамп вновь подверг критике действия иранских властей. «Иран играет с огнем, они не ценят, как „добр“ был к ним президент Обама. Я не таков!» — написал американский президент на своей странице в Twitter.
Накануне
Иран 29 января осуществил
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Ранее Дональд Трамп пообещал не быть добрым с "играющим с огнем" Ираном.
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