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США ввели новые санкции против Ирана

03.02.2017 19:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана в ответ на испытания Исламской республикой баллистической ракеты. Ранее Дональд Трамп пообещал не быть добрым с «играющим с огнем» Ираном.


Фото: Reuters

США расширили санкции против Ирана. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минфина США. В санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций. В частности, под санкции попали некоторые компании из Ирана, а также из Китая, Ливии и ОАЭ.

Ужесточение санкций последовало после того, как президент США Дональд Трамп накануне заявил, что объявил «официальное предупреждение» Ирану после запуска баллистической ракеты. В пятницу, 3 февраля, Трамп вновь подверг критике действия иранских властей. «Иран играет с огнем, они не ценят, как „добр“ был к ним президент Обама. Я не таков!» — написал американский президент на своей странице в Twitter.

Накануне Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что Белый дом намерен в пятницу ужесточить санкции против Ирана. Собеседники агентства указывали, что под ограничения подпадут юридические лица, чьи действия признаны связанными с терроризмом по действующему законодательству США. Также в списке окажутся те, кто непосредственно причастен к запуску ракеты, отмечали источники.

Иран 29 января осуществил запуск баллистической ракеты. Данные ракетные испытания стали первыми с момента избрания Трампа на пост президента США.

 
 
Ссылка на источник 34
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Ранее Дональд Трамп пообещал не быть добрым с "играющим с огнем" Ираном.

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