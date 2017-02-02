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Российские дальние бомбардировщики второй раз на неделю нанесли удар по объектам ИГ в Сирии
03.02.2017 20:05 — Новости Мира | Tut.by
Дальние бомбардировщики ВКС России Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Авиаудар был нанесен 3 февраля в районе города Аль-Маядин. В Минобороны сообщили, что Ту-22М3 взлетели с территории России и совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. Целями для поражения стали выявленные склады боеприпасов и вооружения террористов.
В оборонном ведомстве отметили, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.
«Истребительно-авиационное прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — сообщили в Минобороны.
30 января
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.
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Целями для поражения стали выявленные склады боеприпасов и вооружения террористов.
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