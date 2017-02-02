Дальние бомбардировщики ВКС России Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.



Фото: function.mil.ru

Авиаудар был нанесен 3 февраля в районе города Аль-Маядин. В Минобороны сообщили, что Ту-22М3 взлетели с территории России и совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. Целями для поражения стали выявленные склады боеприпасов и вооружения террористов.

В оборонном ведомстве отметили, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.

«Истребительно-авиационное прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — сообщили в Минобороны.

30 января сообщалось , что шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.