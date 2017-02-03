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Более 100 тысяч виз в США аннулированы после указа Трампа

03.02.2017 23:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Более 100 тысяч американских виз были аннулированы после указа президента США Дональда Трампа, который ввел запрет на въезд в страну для граждан из стран с преимущественно мусульманским населением.


Фото: Reuters

Об этом заявил юрист, представляющий интересы американского правительства, отвечая на вопрос судьи во время слушаний в федеральном суде в штате Вирджиния. При этом никому из возвращавшихся в США людей с постоянным видом на жительство не было отказано во въезде, подчеркнул он.

Правительственный юрист выступал в ходе слушания иска, поданного двумя братьями из Йемена, прилетевшими в США в прошлую субботу. Несмотря на то, что у них был временный вид на жительство, их сразу же посадили на обратный рейс в Эфиопию, передает Си-эн-эн.

«Число 100 тысяч забирает воздух из моих легких». — заявил в суде юрист из Центра правовой помощи, который представляет интересы братьев.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о миграционной политике, среди прочего приостанавливающий прием Соединенными Штатами беженцев из других стран, неделю назад. Указ, по его словам, призван не допустить в страну «радикальных мусульманских террористов».

В соответствии с указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Из президентского указа Трампа также следует, что прием сирийских беженцев в США будет прекращен на неопределенный срок, а программа приема беженцев из других стран будет заморожена на 120 дней.

Указ вызвал острую критику в том числе правозащитников и зарубежных политиков.

 
 
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При этом никому из возвращавшихся в США людей с постоянным видом на жительство не было отказано во въезде.

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