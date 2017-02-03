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Белый дом объявил о пересмотре политики в отношении Кубы
04.02.2017 07:09 — Новости Мира | Tut.by
Администрация президента Дональда Трампа полностью пересматривает политику США в отношении Кубы, рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Теперь основное внимание будет уделено политике Кубы в отношении прав человека, передает Рейтер со ссылкой на Спайсера. Других подробностей пока нет.
В 2015 году США ослабили торговое эмбарго против Кубы, отменив ограничения на поездки и разрешив открытие на Кубе представительств компаний.
Перед этим США и Куба восстановили отношения после более чем полувекового перерыва. США вновь открыли свое посольство в Гаване в августе 2015 года, спустя месяц после того как Куба вновь открыла свое посольство в Вашингтоне.
В марте 2016 года президент США Барак Обама
Однако республиканцы последовательно выступали против налаживания отношений с Кубой, указывая. что в стране сохраняются нарушения прав человека и недемократический режим.
Дональд Трамп трижды менял свою позицию по Кубе, отмечают СМИ.
В конце 1990-х он пытался обойти торговое эмбарго, инвестируя в гостиничное дело на Кубе. В начале своей президентской кампании он заявил, что не против восстановления американо-кубинских отношений, но добьется «лучшего соглашения», чем Обама. А на завершающем этапе президентской гонки Трамп вовсе предложил пересмотреть политику Демократической партии в отношении Гаваны.
В свою очередь Куба в день объявления результатов выборов президента США объявила о начале пятидневных военных учений для подготовки вооруженных сил к отражению «различных действий врагов». Правда, до этого Рауль Кастро поздравил Трампа с победой.
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В 2015 году США ослабили торговое эмбарго против Кубы, отменив ограничения на поездки и разрешив открытие на Кубе представительств компаний.
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