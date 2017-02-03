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Белый дом объявил о пересмотре политики в отношении Кубы

04.02.2017 07:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Администрация президента Дональда Трампа полностью пересматривает политику США в отношении Кубы, рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.


Фото: Reuters

Теперь основное внимание будет уделено политике Кубы в отношении прав человека, передает Рейтер со ссылкой на Спайсера. Других подробностей пока нет.

В 2015 году США ослабили торговое эмбарго против Кубы, отменив ограничения на поездки и разрешив открытие на Кубе представительств компаний.

Перед этим США и Куба восстановили отношения после более чем полувекового перерыва. США вновь открыли свое посольство в Гаване в августе 2015 года, спустя месяц после того как Куба вновь открыла свое посольство в Вашингтоне.

В марте 2016 года президент США Барак Обама прибыл на Кубу сам, став первым американским президентом за 88 лет, который посетил «остров свободы». С Фиделем Кастро он не встречался, но провел переговоры с его братом, лидером Кубы Раулем.

Однако республиканцы последовательно выступали против налаживания отношений с Кубой, указывая. что в стране сохраняются нарушения прав человека и недемократический режим.

Дональд Трамп трижды менял свою позицию по Кубе, отмечают СМИ.

В конце 1990-х он пытался обойти торговое эмбарго, инвестируя в гостиничное дело на Кубе. В начале своей президентской кампании он заявил, что не против восстановления американо-кубинских отношений, но добьется «лучшего соглашения», чем Обама. А на завершающем этапе президентской гонки Трамп вовсе предложил пересмотреть политику Демократической партии в отношении Гаваны.

В свою очередь Куба в день объявления результатов выборов президента США объявила о начале пятидневных военных учений для подготовки вооруженных сил к отражению «различных действий врагов». Правда, до этого Рауль Кастро поздравил Трампа с победой.

 
 
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В 2015 году США ослабили торговое эмбарго против Кубы, отменив ограничения на поездки и разрешив открытие на Кубе представительств компаний.

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