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Овощной дефицит в Британии: не больше трех кочанов салата в руки
04.02.2017 08:29 — Новости Мира | Tut.by
Британская сеть супермаркетов Tesco ввела нормированную продажу салата-латука — не больше трех кочанов за одно посещение, объяснив это плохими погодными условиями в Европе.
Представители сети говорят, что плохая погода в Испании привела к проблемам с поставками овощей и что их европейские партнеры стараются решить возникшие проблемы.
Другая сеть, Morrisons, также ввела ограничения на продажу кочанного салата и брокколи, сообщает газета
В прошлом месяце в продовольственных магазинах была нехватка кабачков, так как посадки этого овоща пострадали из-за холодной погоды, наводнений и недостатка солнечного света.
Покупатели публикуют в соцсетях фотографии пустых полок в магазинах Tesco, а также надписей с просьбой брать не больше определенного количества кочанов салата.
«Чтобы обеспечить доступность [салата] для всех покупателей, мы ограничиваем продажу кочанов до трех на одного человека. Приносим извинения за доставленные неудобства», — гласит одна из надписей.
Проблемы с урожаем
По словам пресс-секретаря сети супермаркетов Tesco, без введения ограничений многие магазины останутся без определенных видов овощей.
По словам представителя сети Morrisons, нормировать продажу овощей приходится, чтобы владельцы ресторанов и маленьких магазинов не скупили все оптом.
«Из-за плохого урожая в Испании начало этого года выдалось очень трудным, поставок едва хватает, чтобы обеспечить наших покупателей», — говорит он.
Дитер Ллойд из Британской ассоциации производителей листовых салатов сказал Би-би-си, что наводнения в Испании перед рождеством свели урожай овощей на нет, а новые посевы не растут из-за переувлажнения почвы.
Вдобавок в январе ударили морозы, что только ухудшило положение.
По словам Дитера Ллойда, салат-латук на полках британских супермаркетов, скорее всего, привезен из Калифорнии, а не из Европы.
Обычно 90% поставок этого овоща в Европу шли из небольшой испанской провинции Мурсия на юго-востоке страны.
В этом году в Мурсии от самых сильных за 30 лет проливных дождей серьезно пострадали также посадки перца и баклажанов.
«Сложный период»
«С салатом проблемы уже седьмую неделю, где-то шесть-восемь недель ничего не идет из Испании,» — объясняет Ллойд.
«Наш поставщик теперь привозит [салат] „айсберг“ из Америки, что, разумеется, стоит дороже. Сейчас сложный период,» — говорит он.
Поставки других овощей из Европы, в том числе баклажанов, помидоров, брокколи и болгарского перца, тоже падают.
Испанская ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей FEPEX недавно объявила, что дефицит листовых овощей, включая салат и шпинат, продолжится до начала апреля.
Урожаи этих культур по всему Евросоюзу упали примерно на 40%, заявили в ассоциации, предупредив, что возвращение овощей на рынок будет зависеть от погоды в южной Европе в период с февраля по март.
Непригодные поля
В зимний период испанская провинция Мурсия поставляет около 80% свежего салата и зелени на европейский рынок.
Однако после того как в регионе выпали самые обильные дожди за последние 30 лет, всего 30% сельскохозяйственных полей Мурсии пригодны к использованию.
Дефицит, в первую очередь, сказался на Британии, где доля импортных овощей на рынке оценивается в 50%, а фруктов — в 90%.
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Плохая погода в Испании привела к проблемам с поставками овощей.
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