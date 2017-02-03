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Госдепартамент уточнил число аннулированных виз в США из-за указа Трампа

04.02.2017 08:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Госдепартамент привел свои данные по числу аннулированных виз из-за миграционного указа Дональда Трампа. Цифры Госдепа расходятся с данными, о которых ранее написала The Washington Post.


Фото: Reuters

Менее 60 тыс. виз было аннулировано после подписания иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Такие уточненные данные приводит Госдепартамент США, передает Associated Press.

Ранее The Washington Post сообщила, что число аннулированных виз из-за указа Трампа составляет более 100 тыс. Издание ссылалось на данные, которые привел юрист, представляющий интересы правительства на судебном процессе в Вирджинии по недопуску в США двоих граждан Йемена.

Речь идет об указе Трампа, который носит название «О защите страны от въезда иностранных террористов». Он был подписан 27 января. Документ ввел 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи стран (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан). Указ также приостановил прием любых беженцев на 120 дней и на неопределенный срок запретил прием беженцев из Сирии.

Ранее в пятницу стало известно, что Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал в суд коллективный иск против миграционного указа Трампа. В организации уверены, что де-факто указ повлияет на иммигрантов, которые уже проживают в США. Основными истцами выступают обладатели студенческой визы.

 
 
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Ранее сообщалось, что число аннулированных виз из-за указа Трампа составляет более 100 тыс.

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