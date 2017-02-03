|
Госдепартамент уточнил число аннулированных виз в США из-за указа Трампа
04.02.2017 08:48 — Новости Мира | Tut.by
Госдепартамент привел свои данные по числу аннулированных виз из-за миграционного указа Дональда Трампа. Цифры Госдепа расходятся с данными, о которых ранее написала The Washington Post.
Менее 60 тыс. виз было аннулировано после подписания иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Такие уточненные данные приводит Госдепартамент США, передает
Ранее The Washington Post
Речь идет об
Ранее в пятницу стало известно, что Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал в суд коллективный иск против миграционного указа Трампа. В организации уверены, что де-факто указ повлияет на иммигрантов, которые уже проживают в США. Основными истцами выступают обладатели студенческой визы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее сообщалось, что число аннулированных виз из-за указа Трампа составляет более 100 тыс.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии