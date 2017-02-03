Госдепартамент привел свои данные по числу аннулированных виз из-за миграционного указа Дональда Трампа. Цифры Госдепа расходятся с данными, о которых ранее написала The Washington Post.



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Менее 60 тыс. виз было аннулировано после подписания иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Такие уточненные данные приводит Госдепартамент США, передает Associated Press .

Ранее The Washington Post сообщила , что число аннулированных виз из-за указа Трампа составляет более 100 тыс. Издание ссылалось на данные, которые привел юрист, представляющий интересы правительства на судебном процессе в Вирджинии по недопуску в США двоих граждан Йемена.

Речь идет об указе Трампа , который носит название «О защите страны от въезда иностранных террористов». Он был подписан 27 января. Документ ввел 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи стран (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан). Указ также приостановил прием любых беженцев на 120 дней и на неопределенный срок запретил прием беженцев из Сирии.

Ранее в пятницу стало известно, что Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал в суд коллективный иск против миграционного указа Трампа. В организации уверены, что де-факто указ повлияет на иммигрантов, которые уже проживают в США. Основными истцами выступают обладатели студенческой визы.