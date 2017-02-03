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Глава Пентагона записал Иран в основные спонсоры терроризма
04.02.2017 09:13 — Новости Мира | Tut.by
Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Как сообщает
«Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана», — заявил он.
В то же время глава Пентагона отметил, что не видит необходимости в наращивании американского военного присутствия на Ближнем Востоке из-за проблемы Исламской республики.
3 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Вашингтон не намерен терпеть «провокации» со стороны Ирана, которые угрожают интересам Соединенных Штатов. «Времена, когда закрывались глаза на враждебные и воинственные действия Ирана в отношении Соединенных Штатов и мирового сообщества, закончились», — сказал Флинн.
Представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что Вашингтон продолжит ужесточать политику в отношении Тегерана. «Мы предприняли сегодняшние действия после внимательного изучения и продолжим отвечать подходящими действиями», — пообещал он.
В тот же день Вашингтон
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В то же время глава Пентагона отметил, что не видит необходимости в наращивании американского военного присутствия на Ближнем Востоке из-за проблемы Исламской...
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