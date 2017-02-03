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На четвертый день протестов в Румынии на улицы вышло более 300 тысяч человек
04.02.2017 09:26 — Новости Мира | Tut.by
Число участников антиправительственных демонстраций в Румынии достигло 300 тыс. человек. Об этом сообщает румынский телеканал
В столице Румынии Бухаресте в минувшую ночь с 3 на 4 февраля на площади перед зданием правительства собралось около 150 тыс. человек. Десятки тысяч человек вышли на демонстрации в крупнейших городах страны. Протестующие требуют от правительства отказаться от начала массовой амнистии и внесения поправок в уголовный кодекс страны.
Демонстранты, собравшиеся перед зданием правительства принесли с собой чучела, изображающие членов кабинета министров, одетых в тюремные робы. Участники протеста используют лозунги «Румыния, проснись!», «Нет коррупции», «Сопротивление ради моего будущего», сообщает румынское агентство
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Протестующие требуют от правительства отказаться от начала массовой амнистии и внесения поправок в уголовный кодекс страны.
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