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На четвертый день протестов в Румынии на улицы вышло более 300 тысяч человек

04.02.2017 09:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Число участников антиправительственных демонстраций в Румынии достигло 300 тыс. человек. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.


Фото: Reuters

В столице Румынии Бухаресте в минувшую ночь с 3 на 4 февраля на площади перед зданием правительства собралось около 150 тыс. человек. Десятки тысяч человек вышли на демонстрации в крупнейших городах страны. Протестующие требуют от правительства отказаться от начала массовой амнистии и внесения поправок в уголовный кодекс страны.

Демонстранты, собравшиеся перед зданием правительства принесли с собой чучела, изображающие членов кабинета министров, одетых в тюремные робы. Участники протеста используют лозунги «Румыния, проснись!», «Нет коррупции», «Сопротивление ради моего будущего», сообщает румынское агентство Agerpress. С собой протестующие принесли флаги Румынии и Европейского союза.


Фото: Reuters

Протесты вызваны решением правительства ввести изменения в Уголовный кодекс и начать массовую амнистию, которая, по словам премьера страны Сорина Гриндяну, связана с необходимостью освободить переполненные тюрьмы. Против амнистии и внесения поправок в уголовный кодекс выступил президент страны Клаус Йоханнис, который назвал их «неприемлемыми». Противники вносимых изменений в законодательство опасаются, что амнистия позволит выйти на свободу многим осужденным коррупционерам.

 
 
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Протестующие требуют от правительства отказаться от начала массовой амнистии и внесения поправок в уголовный кодекс страны.

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