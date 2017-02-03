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CNN: около 53% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента США

04.02.2017 09:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Как отмечает телекомпания, это самые низкие показатели поддержки президента США, недавно вступившего в должность, за всю историю проведения подобных исследований.


Дональд Трамп. Фото: Reuters

Около 53% американцев не одобряют первые шаги Дональда Трампа, предпринятые им в качестве президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты общенационального опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC.

Согласно этим данным, деятельность Трампа на посту главы государства одобряют 44% респондентов. Как отмечает CNN, это самые низкие показатели поддержки президента США, недавно вступившего в должность, за всю историю проведения подобных исследований.

Как отмечается, большинство опрошенных не одобряют подписанные Трампом исполнительные указы, направленные на ужесточение иммиграционной политики. 53% респондентов выступают против запрета на въезд в США граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. При этом около 60% не поддерживают идею сооружения заградительного барьера на границе США с Мексикой.

Большинство американцев считают, что Трамп, вступивший в должность главы администрации США 20 января, пока не справляется с задачами, касающимися иммиграционных вопросов (56%), с внешней политикой (55%), проблемой борьбы с терроризмом (53%).

При этом 49% респондентов утверждают, что новому президенту на данный момент удается успешно решать экономические проблемы страны; 43% опрошенных считают, что это не так.

Ранее глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии был прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) страна примет не более 50 тыс. человек. Президент также ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

 
 
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Это самые низкие показатели поддержки президента США, недавно вступившего в должность, за всю историю проведения подобных исследований.

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