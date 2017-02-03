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Трамп назвал нелепым решение судьи о приостановке миграционного указа

04.02.2017 19:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп назвал нелепым решение федерального судьи в Сиэтле (штат Вашингтон), который приостановил действие миграционного указа.

Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.

Минюст уже заявил, что оспорит решение судьи.

В президентском указе речь идет о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением.

«Мнение этого так называемого судьи, которое, прежде всего, отнимает у нашей страны правоохранительные функции, — нелепо и будет отменено!» — написал президент в твиттере.

Ранее пресс-служба Белого дома в распространенном заявлении назвала указ президента правомерным и целесообразным, подчеркнув, что глава государства «имеет конституционное право и обязанность защищать американцев».

Между тем в субботу авиакомпании возобновили перевозку граждан семи преимущественно мусульманских стран, которых затрагивает указ, в США в соответствии с письмом таможенно-пограничной службы.

В президентском распоряжении Трампа от 27 января идет речь о Судане, Йемене, Ливии, Сомали, Ираке, Иране и Сирии. Их гражданам запрещен въезд в страну на 90 дней. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

 
 
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Ранее пресс-служба Белого дома в распространенном заявлении назвала указ президента правомерным и целесообразным, подчеркнув, что глава государства "имеет...

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