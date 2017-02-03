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Нападение на военный патруль в Лувре: что знает следствие

04.02.2017 21:14 — Новости Мира | Tut.by  
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В субботу, 4 февраля, Лувр вновь открылся для посетителей после совершенного накануне нападения на военный патруль у входа в главный музей французской столицы. По словам президента Франции Франсуа Олланда, «террористический характер» этого нападения «не вызывает сомнений». Власти сообщили о том, что жизнь нападавшего, 29-летнего египтянина, который был тяжело ранен, находится вне опасности.


Фото: Reuters

Следственный источник сообщил в субботу France-Presse о том, что 29-летний египтянин, совершивший нападение с холодным оружием на военных у Лувра в пятницу утром, находится в больнице имени Жоржа Помпиду в Париже. «Его жизни уже ничто не угрожает», цитирует France-Presse информацию следствия.

В пятницу утром, в 9 часов 50 минут, преступник, вооруженный двумя мачете, выкрикивая слова «Аллах акбар», напал на четырех военных, находившихся у входа в галерею Carrousel du Louvre. Он легко ранил одного из военных. Второй солдат открыл огонь на поражение, тяжело ранив нападавшего в живот. Как сообщило Минобороны Франции, пострадавший военный получил легкий порез.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщил, что нападение на солдат совершил 29-летний гражданин Египта, который прибыл во Францию из Дубая 26 января по туристической визе. Следствие провело обыск на квартире, которую снимал преступник в VIII округе Парижа, вблизи Елисейских полей. Следствие также изучает содержимое мобильного телефона и планшета египтянина, передает France-Presse.

Особое внимание следователей привлекли сообщения, размещенные в твиттере, в аккаунте на имя египтянина Абдаллы Эль Хамахми, за несколько минут до нападения в Лувре. Десяток сообщений с упоминанием исламистов в Сирии и группировки ИГ появились в этом аккаунте между 9.27 и 9.34 часами утра. При обыске на квартире нападавшего следователи не обнаружили доказательств его связи с группировкой ИГ, отмечает France-Presse.

Прокуратура сообщила, что преступник прибыл во Францию по туристической визе 26 января и на следующий день арендовал автомобиль. 28 числа в оружейном магазине он купил два ножа длиной 40 сантиметров, расплатившись наличными. С этими ножами он и совершил нападение на военный патруль.

 
 
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Прокуратура сообщила, что преступник прибыл во Францию по туристической визе 26 января и на следующий день арендовал автомобиль.

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