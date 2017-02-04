Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен 4 февраля обнародовала свою предвыборную программу из 144 пунктов. В эти выходные в Лионе глава Национального фронта проводит встречи со сторонниками, а также первый митинг своей избирательной кампании.



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4 и 5 февраля партия Национальный фронт проводит в Лионе ряд мероприятий, которые должны дать официальный старт избирательной кампании Марин Ле Пен. Опросы по-прежнему прочат лидеру крайне правых первое место в первом туре выборов президента 23 апреля. Во втором туре 7 мая, согласно опросам, Марин Ле Пен проигрывает.

Результаты опроса института BVA, опубликованные в эту субботу, показывают, что Марин Ле Пен может рассчитывать на 25% голосов в первом туре выборов. Второе место — у независимого кандидата, экс-министра экономики Эмманюэля Макрона (21−22%). Кандидат правых, бывший премьер Франсуа Фийон рискует не пройти во второй тур с результатом 18% голосов. Фийон сейчас оказался в центре скандала , связанного с работой его супруги Пенелопы помощником депутата (политик попал под подозрение в растрате государственных средств).

4 февраля лидер Нацфронта обнародовала свою предвыборную программу, составленную из 144 обещаний и мер. Предложения Марин Ле Пен распределены по семи разделам, которые отражают главные темы кампании — Франция «свободная», «безопасная», «процветающая», «справедливая», «гордая», «сильная», а также имеющая устойчивое развитие.

На всенародный референдум Марин Ле Пен намерена вынести вопрос о принадлежности Франции с Европейскому союзу. В ходе голосования, надеется глава Нацфронта, французы должны «вернуть себе четыре суверенитета» — валютный, законодательный, территориальный и экономический. Отказ от единой европейской валюты евро в программе назван «восстановлением национальной валюты».

В программе кандидата содержатся традиционные требования Нацфронта — восстановление национальных границ, выход из Шенгенской зоны, сокращение иммиграции с 200 000 до 10 000 человек в год, лишение нелегальных мигрантов возможности узаконить свое пребывание во Франции.

В своей предвыборной программе Марин Ле Пен отказалась от требования восстановить смертную казнь. Для наказания особо тяжких преступлений она предлагает применять «реальное пожизненное заключение». В течение пяти лет кандидат обещает увеличить число «посадочных» мест во французских тюрьмах на 40 000.

В своей экономической программе Марин Ле Пен предлагает вернуть пенсионный возраст 60 лет, а трудовой стаж, необходимый для получения полной пенсии, ограничить 40 годами. Политик намерена отменить либеральную реформу Трудового кодекса, которую провел президент Франсуа Олланд.

Марин Ле Пен обещает упростить административные и налоговые процедуры для малых и средних предприятий, а также реформировать налог на прибыль. Не обошлось в программе главы Нацфронта и без «подарков» самым малообеспеченным избирателям: людям с доходом до 1500 евро в месяц Ле Пен обещает специальную «премию покупательной способности» в сумме 200 евро. Финансировать эту доплату кандидат предлагает за счет нового 3-процентного налога на импорт.

Лидер крайне правых намерена увеличить оборонный бюджет страны до 3% ВВП, но при этом выступает за то, чтобы Франция покинула военное командование НАТО (в это командование Франция вернулась при президенте Николя Саркози).

Марин Ле Пен предлагает от мажоритарной системы выборов депутатов французского парламента перейти к пропорциональной и сократить численность Национального собрания (с 577 до 300 человек) и Сенат (с 348 до 200 избранников).

В воскресенье, 5 февраля, в Лионе глава Нацфронта проведет свой первый большой предвыборный митинг, для участия в котором уже записалось 5000 человек. Десять крупных митингов Марин Ле Пен намерена провести перед первым туром выборов президента.