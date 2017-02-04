Декорации войны. Как выглядит Авдеевка, возле которой разворачиваются боевые действия на Донбассе
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Более недели возле Авдеевки и Донецка идут бои между украинскими военными и представителями самопровозглашенной ДНР. Более недели поступают сообщения о , в том числе среди мирного населения, а мировое сообщество жертвах к немедленному прекращению огня. Как выглядят окрестности Авдеевки — в фотографиях Reuters. призывает Украинский военнослужащий на своей позиции на линии фронта вблизи контролируемой Киевом Авдеевки, 4 февраля 2017 года. Фото: Reuters Украинские военные в окрестностях Авдеевки, 4 февраля 2017 года. Фото: Reuters Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки, 4 февраля 2017 года. Фото: Reuters Фото: Reuters Члены Национальной гвардии Украины разгружают гуманитарную помощь в Авдеевке, 3 февраля 2017 года. Фото: Reuters Жители Авдеевки возле поврежденного после боев дома, 3 февраля 2017 года. Фото: Reuters Местные жители ждут гуманитарную помощь (на переднем плане — воронка от снаряда), 3 февраля 2017 года. Фото: Reuters Палатки для обогрева, которые установили в Авдеевке после того, как город остался без воды, тепла и электричества из-за обстрелов между сепаратистами и украинскими военными. 3 февраля 2017 года. Фото: Reuters Местные жители ждут еду возле в организованных пунктах обогрева в Авдеевке, 3 февраля 2017 года. Фото: Reuters Женщина осматривает дом, поврежденный во время обстрелов, 3 февраля 2017 года. Фото: Reuters Женщина несет ребенка во время эвакуации из Донецка, 2 февраля 2017 года. Фото: Reuters Танки в Авдеевке, 2 февраля 2017 года. Фото: Reuters
Танки в Авдеевке, 2 февраля 2017 года. Фото: Reuters
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Более недели возле Авдеевки и Донецка идут бои между украинскими военными и представителями самопровозглашенной ДНР. Более недели поступают сообщения о жертвах,...
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