Президент Молдовы Игорь Додон выступил за предоставление непризнанной республике Приднестровье особого статуса в рамках единой страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Процесс урегулирования приднестровского конфликта должен завершить процесс реинтеграции Молдовы и Приднестровья, причем последняя должна иметь особый статус внутри страны», — сообщил глава государства.

Кроме того, Додон выразил надежду на то, что «австрийское председательство в ОБСЕ будет способствовать активизации процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта».

«Хотя у нас в правительстве существуют разные взгляды по многим темам внутренней и внешней политики, с точки зрения реинтеграции [все] выступают за единый формат и совместный подход», — отметил президент Молдовы. Это, по его словам, демонстрирует желание и готовность властей «найти оптимальные решения в интересах людей по обе стороны Днестра».

Ранее Додон посетил Приднестровье. Визит в непризнанную республику он нанес 4 января. Тогда произошла первая за восемь лет встреча глав Молдовы и Приднестровья. В ходе переговоров президент непризнанной республики Вадим Красносельский и Додон обсудили вопросы «перемещения граждан» и «признания документов», а также затронули темы железной дороги и связи​.

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