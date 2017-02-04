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Глава Молдовы выступил за предоставление Приднестровью особого статуса
04.02.2017 22:05 — Новости Мира | Tut.by
Президент Молдовы Игорь Додон выступил за предоставление непризнанной республике Приднестровье особого статуса в рамках единой страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Процесс урегулирования приднестровского конфликта должен завершить процесс реинтеграции Молдовы и Приднестровья, причем последняя должна иметь особый статус внутри страны», — сообщил глава государства.
Кроме того, Додон выразил надежду на то, что «австрийское председательство в ОБСЕ будет способствовать активизации процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта».
«Хотя у нас в правительстве существуют разные взгляды по многим темам внутренней и внешней политики, с точки зрения реинтеграции [все] выступают за единый формат и совместный подход», — отметил президент Молдовы. Это, по его словам, демонстрирует желание и готовность властей «найти оптимальные решения в интересах людей по обе стороны Днестра».
Ранее Додон посетил Приднестровье. Визит в непризнанную республику он нанес 4 января. Тогда произошла
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"Хотя у нас в правительстве существуют разные взгляды по многим темам внутренней и внешней политики, с точки зрения реинтеграции [все] выступают за единый формат и...
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