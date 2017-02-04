﻿ Румынские власти отменяют указ о коррупционерах после протестов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Румынские власти отменяют указ о коррупционерах после протестов

05.02.2017 00:53 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Румынское правительство объявило об отзыве скандального указа, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов).


Фото: Reuters

Премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что указ будет отменен на заседании кабинета министров в воскресенье.

«Я не хочу разделять Румынию», — заявил он в телеобращении.

Десятки тысяч жителей Румынии проводили ежедневные акции против указа, после введения которого осужденные должностные лица смогли бы выйти из тюрьмы.

Гриндяну выступил после того, как протестующие в субботу вышли на улицы Бухареста и образовали живую цепь вокруг дворца парламента.

Акции протеста в Румынии стали крупнейшими с падения коммунистического режима в 1989 году.




Указ должен был вступить в силу 10 февраля.

Власти Румынии объясняли, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных с небольшими сроками помогут справиться с переполненностью тюрем.

Противники изменений настаивали, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.

В число амнистированных мог попасть председатель правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, осужденный условно по делу о коррупции с ущербом в 24 тыс. евро, а также медиамагнат Дан Войкулеску, получивший 10 лет за отмывание денег.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции протеста в Румынии стали крупнейшими с падения коммунистического режима в 1989 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Выход из ЕС, отказ от евро: Марин Ле Пен представила свою предвыборную программу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика