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Трамп выразил недоумение из-за приостановки действия миграционного указа

05.02.2017 07:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп выразил недоумение из-за приостановки действия его иммиграционного указа. Об этом американский президент написал в своем Twitter.


Протесты в США против указа Трампа о беженцах Фото: Reuters


«К чему придет наша страна, если судья может остановить запрет на въезд [Министерства] национальной безопасности, и кто угодно, в том числе люди с плохими намерениями, могут приехать в США?», — написал он.

«Поскольку запрет был снят судьей, многие очень плохие и опасные люди могут приехать в нашу страну. Ужасное решение», — написал он.
 

Накануне, 4 февраля, Дональд Трамп пообещал отменить решение федерального судьи, которое приостанавливает действие его миграционного указа. «Решение этого так называемого судьи, которое, по сути, лишает нашу страну правоприменительной деятельности, глупое и будет отменено!» — заявил он.

Федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле временно заблокировал действие иммиграционного указа американского президента на всей территории США 4 февраля.

По словам генерального прокурора штата Боба Фергюсона, рассмотрение иска, который подали Миннесота и Вашингтон, может занять около месяца. Решение судьи «положило конец неконституционному и незаконному распоряжению президента Трампа», — отметил он.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, заявил, что Минюст США намерен оспорить это решение «в кратчайшие сроки».

Указ «О защите страны от въезда иностранных террористов» президент США подписал 27 января. В частности, указ вводит 90-дневный запрет на въезд в страну гражданам семи стран Ближнего Востока.

 

 
 
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Президент США Дональд Трамп выразил недоумение из-за приостановки действия его иммиграционного указа. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

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