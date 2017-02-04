|
Трамп выразил недоумение из-за приостановки действия миграционного указа
05.02.2017 07:47 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп выразил недоумение из-за приостановки действия его иммиграционного указа. Об этом американский президент написал в своем Twitter.
«Поскольку запрет был снят судьей, многие очень плохие и опасные люди могут приехать в нашу страну. Ужасное решение», — написал он.
Накануне, 4 февраля, Дональд Трамп пообещал отменить решение федерального судьи, которое приостанавливает действие его миграционного указа. «Решение этого так называемого судьи, которое, по сути, лишает нашу страну правоприменительной деятельности, глупое и будет отменено!» — заявил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп выразил недоумение из-за приостановки действия его иммиграционного указа. Об этом американский президент написал в своем Twitter.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии