Президент США Дональд Трамп выразил недоумение из-за приостановки действия его иммиграционного указа. Об этом американский президент написал в своем Twitter.



«К чему придет наша страна, если судья может остановить запрет на въезд [Министерства] национальной безопасности, и кто угодно, в том числе люди с плохими намерениями, могут приехать в США?», — написал он.

«Поскольку запрет был снят судьей, многие очень плохие и опасные люди могут приехать в нашу страну. Ужасное решение», — написал он.



Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision