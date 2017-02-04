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Суд в США отказался восстановить иммиграционные ограничения Трампа
05.02.2017 13:17 — Новости Мира | Tut.by
В США апелляционный суд отказался восстановить иммиграционные ограничения, введенные указом президента Дональда Трампа для стран с преобладающим мусульманским населением, передает
Таким образом, у граждан семи стран, въезд которых в США пытался ограничить Трамп, эта возможность пока сохраняется. А противостояние двух ветвей власти усиливается. В апелляционном суде решение принимает коллегия из трех судей, и это придает судебному ограничению, которое в Сиэтле наложил Джеймс Робарт, дополнительный вес. Документы по делу опубликованына сайте апелляционного суда, как сказано, ввиду большого общественного интереса к делу.
Решение о приостановке действия наиболее резонансного указа Трампа
Минюст подавал апелляцию, упирая на то, что указ Трампа основан на его суждениях о национальной безопасности. Трамп называл решение «так называемого судьи» Робарта «смехотворным».
Указ Трампа вызвал бурю протестов в США и по всему миру, его исполнение наталкивается на судебные запреты. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа «незаконным».
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Противостояние двух ветвей власти усиливается.
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