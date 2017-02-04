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54 боевика "Талибана" ликвидированы в Афганистане

05.02.2017 15:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Не менее 54 боевиков радикального движения «Талибан», включая его командира, ликвидированы за сутки в ходе операций в провинции Гильменд. Об этом сообщает в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

По его информации, операции проводились при поддержке артиллерии и военно-воздушных сил Афганистана. Помимо этого в рамках отдельной операции в провинции Кандагар на юге страны был задержан контрабандист с 150 кг опиума и другими наркотическими средствами. Дополнительной информации на данный момент не приводится.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере страны. Все чаще на верность группировке «Исламское государство» присягают полевые командиры и боевики радикального движения «Талибан».

 
 
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Не менее 54 боевиков радикального движения "Талибан", включая его командира, ликвидированы за сутки в ходе операций в провинции Гильменд. Об этом сообщает в...

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