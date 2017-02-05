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Более 100 человек стали жертвами схода лавин в Афганистане

05.02.2017 23:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Общее число жертв в результате схода лавин в различных провинциях Афганистана превысило 100 человек, после того как в одной из деревень были обнаружены тела еще 50 погибших. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse.

«В результате схода лавин под снегом были полностью погребены две деревни в районе Баргматал. В одной из них были обнаружены 50 тел. Спасатели пытаются добраться до второй деревни», — рассказал агентству официальный представитель властей республики Мохаммад Омар Мохаммади.

Ранее сообщалось о 54 погибших. По словам властей, число жертв может возрасти. В результате удара стихии были разрушены 168 домов, погибли сотни голов крупного рогатого скота.

Сильнейшие снегопады привели к обрушению большого количества зданий, парализовали движение автотранспорта. Большое количество автомагистралей оказались закрыты. В результате завалов на дорогах, обрывов линий связи и электропередач многие районы страны оказались фактически отрезанными от внешнего мира.

 
 
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В результате схода лавин под снегом были полностью погребены две деревни в районе Баргматал.

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