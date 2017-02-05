|
Оливер Стоун заявил о необходимости США рассекретить документы по Украине
06.02.2017 06:56 — Новости Мира | Tut.by
Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм «Украина в огне», считает, что США необходимо обнародовать все существующие документы по Украине. Об этом он
По словам режиссера, люди в США не знают «реального положения вещей».
«Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине, да и по Сирии тоже. Но в первую очередь — по Украине, потому что отсюда начинается новая холодная война. Мы сейчас находимся в очень опасной ситуации», — сказал Стоун. Он добавил, что в США продолжают «рассказывать сказки», о том, что Россия «захватила Крым, направив туда свои войска», что она «присутствует на Донбассе» и «вообще угрожает Украине».
Режиссер также сообщил что все, что происходит — «отвратительно и не случайно». "Трамп выиграл [выборы], и правительству в Киеве нужно, чтобы он продолжал им помогать. Отсюда и осложнение обстановки в Донбассе, а обвиняют опять русских. В официальной американской прессе так и пишут, что русские развязывают войну в Украине", — отметил Стоун.
По мнению режиссера, за конфликтом на Украине стоит ЦРУ. Эта страна «была их целью с самого начала холодной войны».
Оливер Стоун — американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель нескольких кинопремий. Он выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях на Украине в 2014 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам режиссера, люди в США не знают "реального положения вещей".
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии