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Оливер Стоун заявил о необходимости США рассекретить документы по Украине

06.02.2017 06:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм «Украина в огне», считает, что США необходимо обнародовать все существующие документы по Украине. Об этом он заявил в интервью программе «Воскресное время» на Первом канале.


Оливер Стоун. Фото: Reuters

По словам режиссера, люди в США не знают «реального положения вещей».

«Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине, да и по Сирии тоже. Но в первую очередь — по Украине, потому что отсюда начинается новая холодная война. Мы сейчас находимся в очень опасной ситуации», — сказал Стоун. Он добавил, что в США продолжают «рассказывать сказки», о том, что Россия «захватила Крым, направив туда свои войска», что она «присутствует на Донбассе» и «вообще угрожает Украине».

Режиссер также сообщил что все, что происходит — «отвратительно и не случайно». "Трамп выиграл [выборы], и правительству в Киеве нужно, чтобы он продолжал им помогать. Отсюда и осложнение обстановки в Донбассе, а обвиняют опять русских. В официальной американской прессе так и пишут, что русские развязывают войну в Украине", — отметил Стоун.

По мнению режиссера, за конфликтом на Украине стоит ЦРУ. Эта страна «была их целью с самого начала холодной войны».

Оливер Стоун — американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель нескольких кинопремий. Он выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях на Украине в 2014 году.

 
 
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По словам режиссера, люди в США не знают "реального положения вещей".

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