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Трамп обсудил со Столтенбергом возможность мирного урегулирования конфликта в Украине

06.02.2017 08:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на востоке Украины и возможности урегулирования конфликта мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.


Жители Авдеевки возле поврежденного после боев дома, 3 февраля 2017 года. Фото: Reuters

«Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы», — говорится в распространенном документе.

В минувшую субботу Трамп также провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которых американский лидер заявил о намерении бороться за мир в Украине. «Мы будем работать с Украиной и Россией, а также с другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на границе», — привела в субботу слова Трампа пресс-служба Белого дома.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность «опасной эскалацией ситуации» и призвал стороны немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь на Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее лидер США провел переговоры с президентом Украины, отметив, что работать он намерен "с Украиной и Россией, а также с другими вовлеченными сторонами".

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