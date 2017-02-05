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Трамп обсудил со Столтенбергом возможность мирного урегулирования конфликта в Украине
06.02.2017 08:38 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на востоке Украины и возможности урегулирования конфликта мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы», — говорится в распространенном документе.
В минувшую субботу Трамп также провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которых американский лидер заявил о намерении бороться за мир в Украине. «Мы будем работать с Украиной и Россией, а также с другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на границе», — привела в субботу слова Трампа пресс-служба Белого дома.
В последние дни обстановка у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске
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Ранее лидер США провел переговоры с президентом Украины, отметив, что работать он намерен "с Украиной и Россией, а также с другими вовлеченными сторонами".
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