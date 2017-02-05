В ФРГ зафиксировано уже 27 тысяч случаев заболевания гриппом, 85 — с летальным исходом. Большинство погибших — пожилые люди.

В Германии зафиксировано уже 27 тысяч случаев заболевания гриппом, 85 — с летальным исходом. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает газета Die Welt со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха (RKI).

«Эпидемия гриппа началась раньше обычного и уже проявляется сильнее, чем при умеренном течении», — заявил глава RKI Лотар Вилер (Lothar Wieler). Очаги эпидемии находятся на юге и востоке ФРГ, а также в западногерманских федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Большинство погибших от гриппа — пожилые люди.