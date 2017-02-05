Более 10 тысяч человек погибли за почти три года вооруженного конфликта на Донбассе, заявил в эфире телеканала « 112 Украина » заявил советник министра МВД Зорян Шкиряк.



Фото: Reuters

«По данным украинской стороны, во время конфликта на Донбассе, в общем, погибло более 10 тысяч украинских граждан», — сказал он. Среди погибших более трех тысяч военнослужащих, бойцов Национальной гвардии.

По данным Министерства обороны Украины на 21 ноября 2016 года, с начала АТО погибли 2145 украинских военных.

В июне 2016 ООН сообщала , что с апреля 2014 года на Донбассе погибли 9449 человек, еще 21 643 человека получили ранения.

С конца января этого года на юго-востоке страны обострилась ситуация, возобновились бои. По данным ООН, обе воюющие стороны понесли за неделю « тяжелые потери » в районе Авдеевки, однако точных цифр никто не приводит.