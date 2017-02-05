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Киев рассказал, сколько человек погибло за время конфликта на Донбассе
06.02.2017 11:38 — Новости Мира | Tut.by
Более 10 тысяч человек погибли за почти три года вооруженного конфликта на Донбассе, заявил в эфире телеканала «
«По данным украинской стороны, во время конфликта на Донбассе, в общем, погибло более 10 тысяч украинских граждан», — сказал он. Среди погибших более трех тысяч военнослужащих, бойцов Национальной гвардии.
По данным Министерства обороны Украины на 21 ноября 2016 года, с начала АТО погибли 2145 украинских военных.
В июне 2016 ООН
С конца января этого года на юго-востоке страны обострилась ситуация, возобновились бои. По данным ООН, обе воюющие стороны понесли за неделю «
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По данным украинской стороны, во время конфликта на Донбассе, в общем, погибло более 10 тысяч украинских граждан. Среди погибших более трех тысяч военнослужащих,...
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