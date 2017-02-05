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Кремль ждет извинений от телеканала Fox, корреспондент которого назвал Путина убийцей
06.02.2017 12:32 — Новости Мира | Tut.by
В Кремле заявили, что ждут извинений от телекомпании Fox News за то, что корреспондент в интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина убийцей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает
«Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании», — сказал Песков.
При этом Песков не стал комментировать ответ Трампа на реплику корреспондента.
Недавно Трамп дал интервью ведущему Fox News Биллу О’Рейли,
«Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил Трамп.
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Комментировать ответ Трампа на эту реплику корреспондента во время интервью Песков не стал.
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