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Кремль ждет извинений от телеканала Fox, корреспондент которого назвал Путина убийцей

06.02.2017 12:32 — Новости Мира | Tut.by  
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В Кремле заявили, что ждут извинений от телекомпании Fox News за то, что корреспондент в интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина убийцей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании», — сказал Песков.

При этом Песков не стал комментировать ответ Трампа на реплику корреспондента.

Недавно Трамп дал интервью ведущему Fox News Биллу О’Рейли, писал The Washington Post. Часть интервью попала в СМИ. В беседе про Путина Трамп заявил, что уважает российского президента и еще многих людей, но это не значит, что он может поладить со всеми, кого уважает. На что ведущий заявил: «Но Путин — убийца».

«Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил Трамп.

 
 
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Комментировать ответ Трампа на эту реплику корреспондента во время интервью Песков не стал.

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