Около семи процентов австралийских католических священников принимали участие в совращении несовершеннолетних за последние 60 лет, сообщает Королевская комиссия Австралии.

По данным проведенного комиссией расследования, с 1980 по 2015 год около 4,5 тысячи человек признались в том, что они стали жертвами развратных действий со стороны представителей церкви.

Наибольшее число случаев зафиксировано среди служителей Ордена госпиталитов святого Иоанна Божьего (бонифратры). Согласно докладу комиссии, около 40% его служителей причастны к совращению детей.

«[Жалобы] детей никто не слушал, более того, детей наказывали. Обвинения не расследовались. Священники и другие служители церкви переходили в другие приходы, где никто ничего не знал об их прошлом», — рассказал юрист комиссии Гейл Фернесс.

Шесть архиепископов вызваны в комиссию в ближайшие три недели, чтобы объяснить причины такого поведения со стороны священников в течение многих лет.

«В течение этих трех недель неизбежно будет много тяжелых и даже шокирующих моментов. Но в то же время это шанс рассказать о том, что сделано, что делается и что будет делаться для того, чтобы будущее было гораздо лучше прошлого», — заявил архиепископ Бризбена Марк Колридж.

Как ожидается, выводы расследования комиссия представит к концу текущего года.