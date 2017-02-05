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Фото Елизаветы II с сапфирами опубликовали к 65-летию правления

06.02.2017 13:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Фотопортрет королевы Британии Елизаветы II, сделанный фотографом Дэвидом Бэйли в 2014 году, был повторно опубликован в честь 65-летия ее правления («сапфировый» юбилей).


Королева Елизавета II. Фото: David Bailey

На фотоснимке на королеве сапфировые украшения, врученные ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году.

На шее Елизаветы II — колье из 16 сапфиров продолговатой формы, обрамленных бриллиантами, а в ушах — пара сережек в таком же стиле.

Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим 65-летие правления. В сентябре 2015 года она была признана самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства.

Фотография входит в серию снимков, сделанную Бэйли в 2014 году. Один из портретов этой серии был выпущен к 88-летию королевы.

«У нее очень добрые глаза с озорным блеском. Мне всегда нравились сильные женщины, а она очень сильная женщина», — говорит фотограф.

По традиции королева отмечает годовщину интронизации в Сандрингемском дворце в Норфолке, а через несколько дней возвращается в Букингемский дворец.

В Лондоне торжественную дату отметят пушечными залпами: в понедельник в полдень 41 залп будет дан в Грин-парке, а через час еще 62 залпа будут даны в лондонском Тауэре.

В программе торжеств также примет участие оркестр Королевского полка артиллерии. Шесть пушек времен Первой мировой войны будут доставлены на свои позиции 89 лошадьми.

 
 
Ссылка на источник 34
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На фотоснимке на королеве сапфировые украшения, врученные ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году.

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