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Фото Елизаветы II с сапфирами опубликовали к 65-летию правления
06.02.2017 13:51 — Новости Мира | Tut.by
Фотопортрет королевы Британии Елизаветы II, сделанный фотографом Дэвидом Бэйли в 2014 году, был повторно опубликован в честь 65-летия ее правления («сапфировый» юбилей).
На фотоснимке на королеве сапфировые украшения, врученные ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году.
На шее Елизаветы II — колье из 16 сапфиров продолговатой формы, обрамленных бриллиантами, а в ушах — пара сережек в таком же стиле.
Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим 65-летие правления. В сентябре 2015 года она была признана самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства.
Фотография входит в серию снимков, сделанную Бэйли в 2014 году. Один из портретов этой серии был выпущен к 88-летию королевы.
«У нее очень добрые глаза с озорным блеском. Мне всегда нравились сильные женщины, а она очень сильная женщина», — говорит фотограф.
По традиции королева отмечает годовщину интронизации в Сандрингемском дворце в Норфолке, а через несколько дней возвращается в Букингемский дворец.
В Лондоне торжественную дату отметят пушечными залпами: в понедельник в полдень 41 залп будет дан в Грин-парке, а через час еще 62 залпа будут даны в лондонском Тауэре.
В программе торжеств также примет участие оркестр Королевского полка артиллерии. Шесть пушек времен Первой мировой войны будут доставлены на свои позиции 89 лошадьми.
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На фотоснимке на королеве сапфировые украшения, врученные ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году.
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