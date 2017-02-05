﻿ Бывшего лидера Каталонии судят за голосование о независимости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бывшего лидера Каталонии судят за голосование о независимости

06.02.2017 15:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший председатель правительства Каталонии Артур Мас заявил в суде, что инициатива проведения опроса населения о независимости принадлежала ему.


Фото: Reuters

В Барселоне проходит первый день слушаний по делу об организации в 2014 году опроса о выходе Каталонии из состава Испании. Экс-главу автономной области обвиняют в злоупотреблении властью и неповиновении органам правопорядка. Вместе с Масом на скамье подсудимых оказались бывшая вице-премьер Каталонии Жоана Ортега и экс-советник по образованию Ирен Ригау. Прокуратура требует лишить экс-главу области права занимать государственные должности в течение 10 лет, но не просит о тюремном заключении.

«Политическая инициатива (организовать опрос) была моей», — сказал Мас в высшем суде Каталонии. При этом экс-глава автономии отказался отвечать на вопросы прокуратуры и общественного обвинения.

По данным городской полиции, к настоящему моменту в знак поддержки политиков около 40 тыс. человек пришли к зданию суда. Собравшиеся скандируют «независимость», многие принесли с собой «эстеладу» — неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников выхода автономной области из состава Испании. Свою поддержку Масу также выразил действующий глава Каталонии Карлес Пучдемон и другие региональные политики, которые вместе с подозреваемыми прошли по улицам Барселоны до здания суда.

Каталония — автономное сообщество на северо-востоке Испании. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. Так, 9 ноября 2014 года в автономии состоялся опрос населения о суверенитете, на который были вынесены два вопроса: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?» и (в случае утвердительного ответа) «Хотите ли вы, чтобы это государство было независимым?».

Свое мнение тогда выразили 2,3 млн человек (около 30% имевших право голоса), из которых 80,76% дали утвердительный ответ на оба вопроса. Позже конституционный суд Испании признал этот опрос противоречащим основному закону страны.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главу автономной области обвиняют в злоупотреблении властью и неповиновении органам правопорядка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Фото Елизаветы II с сапфирами опубликовали к 65-летию правления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика