﻿﻿ Королева глазами СМИ: как менялся образ Елизаветы II. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Королева глазами СМИ: как менялся образ Елизаветы II

06.02.2017 15:51 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

65 лет назад Елизавета II была объявлена новой королевой Великобритании. Сегодня она остается самым долгоправящим монархом в мире. Как за эти годы менялся ее образ на обложках журналов — в фотогалерее РБК.


6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, королевой Великобритании была объявлена Елизавета II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

Елизавета не была дочерью наследного принца и не должна была стать королевой. Ее отец получил трон после того, как ее дядя, Эдуард VIII, влюбится в американку и женился на ней, чего не принимала королевская семья. Он отрекся от престола в пользу своего брата, а Елизавета стала следующей в очереди на престол
 

Церемония коронации Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве и впервые транслировалась по телевидению. Ее посмотрели 27 млн жителей Великобритании


За время правления Елизаветы II сменилось 13 премьер-министров, 7 пап римских и 7 архиепископов Кентерберийских


У Елизаветы II нет ни паспорта, ни водительских прав. Тем не менее она еще в молодости научилась водить, и сегодня, несмотря на преклонный возраст, ее часто можно увидеть за рулем. Во время Второй мировой войны Елизавета, еще будучи принцессой, не только водила легкие грузовики «Тилли», но и умела самостоятельно менять им колеса


У Елизаветы II и ее мужа Филиппа четверо детей: принц Чарльз (на фото), принцесса Анна, принц Эндрю, принц Эдуард


Королева Елизавета, принц Чарльз и принцесса Анна


Елизавета стала первым британским монархом, который по телевидению поздравляет своих поданных с Рождеством. Впервые это произошло в 1957 году и повторялось ежегодно за исключением 1969 года


В 1977 году отмечалось 25-летие пребывания Елизаветы II на престоле


В 1981 году на Елизавету II было совершено покушение. 17-летний молодой человек стрелял в королеву холостыми патронами в тот момент, когда та была на лошади. Лошадь испугалась шума и понесла королеву, но той удалось удержаться


За время царствования королева позировала для 139 портретов


Королева не дает интервью, но охотно позирует. В 2007 году для журнала Vanity Fair (на фото) ее снимала известный фотограф Энни Лейбовиц




 

В 2015 году Елизавета стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании, а в 2016 году, после смерти короля Таиланда, и самым долгоправящим в мире

В 1977 году панк-группа Sex Pistols выпустила сингл God Save The Queen — так же называется официальный гимн страны. Панки называли королеву «кретинкой» и «нечеловеческим существом». Обложку одноименного альбома должно было украсить изображение королевы, на котором ее рот был скреплен булавкой. Рабочие фабрики, где печатались обложки, отказались делать эту работу, и обложка в итоге все-таки вышла, но на ней рот и глаза королевы были заклеены газетными обрывками. В поддержку сингла группа отправилась на корабле по Темзе и через несколько часов была арестована. Со стороны королевы никакой реакции на панков не последовало, но со временем она стала значимой фигурой для панк-культуры

За время своего правления Елизавета II ввела моду на шляпки, скачки и корги. Первая собака этой породы появилась у нее еще в 16 лет, всего же эти годы у королевы было 30 собак
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
65 лет назад Елизавета II была объявлена новой королевой Великобритании. Сегодня она остается самым долгоправящим монархом в мире. Как за эти годы менялся ее образ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Бывшего лидера Каталонии судят за голосование о независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика