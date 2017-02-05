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Трамп назвал "фальшивыми" негативные результаты опросов о его решениях
06.02.2017 17:07 — Новости Мира | Tut.by
Все негативные результаты опросов американцев о деятельности новых властей США являются «фальшивыми новостями». Об этом глава США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
По его мнению, «любые» негативные результаты опросов являются «фейковыми», точно так же, как и опросы изданий CNN, ABC и NBC во время президентских выборов. «Извините, люди хотят безопасности границ и строгую проверку [в отношении въезжающих в США]», — отметил президент.
Также Трамп заявил, что принимает «свои собственные» решения, которые «в значительной степени» основаны на «скопленных данных». «И все знают, что выпускающие фейковые новости СМИ лгут для того, чтобы представить их [эти решения] маргинальными», — заключил американский лидер.
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По его мнению, "любые" негативные результаты опросов являются "фейковыми", точно так же, как и опросы изданий CNN, ABC и NBC во время президентских выборов.
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