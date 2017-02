Все негативные результаты опросов американцев о деятельности новых властей США являются «фальшивыми новостями». Об этом глава США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

По его мнению, «любые» негативные результаты опросов являются «фейковыми», точно так же, как и опросы изданий CNN, ABC и NBC во время президентских выборов. «Извините, люди хотят безопасности границ и строгую проверку [в отношении въезжающих в США]», — отметил президент.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.

Также Трамп заявил, что принимает «свои собственные» решения, которые «в значительной степени» основаны на «скопленных данных». «И все знают, что выпускающие фейковые новости СМИ лгут для того, чтобы представить их [эти решения] маргинальными», — заключил американский лидер.​

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies!