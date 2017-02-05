Российская Генеральная прокуратура отказала Киеву во временном взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, в Генпрокуратуре сочли уголовное преследование экс-главы Украины политически мотивированным.

Как уточнил Куренной, в российское ведомство в 2015—2016 годах из украинской Генпрокуратуры в связи с проведением досудебных расследований поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича. Однако они были оставлены без удовлетворения на основании п. 2 ст. 3 Европейской конвенции о выдаче (просьба о выдаче <…> была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его <…> политическими убеждениями, или положению этого лица может быть нанесен ущерб), заявил представитель Генпрокуратуры.

Украинская сторона, по его словам, была об этом проинформирована.

При этом, как отмечает РИА «Новости», в середине января Генеральная прокуратура России заявила, что не получала от компетентных органов Украины запросы о выдаче экс-главы украинского государства.

На территории Украины Янукович является фигурантом восьми уголовных дел, об этом в ноябре прошлого года рассказал глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. По его словам, на тот момент по всем производствам шло расследование и ни одно из них не было передано в суд.

В январе 2015 года бывший президент Украины был объявлен в международный розыск. Тогда он находился в России, которая отказалась его выдавать. В октябре прошлого года МВД России заявило, что Януковичу предоставлено временное убежище.