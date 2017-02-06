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Гиганты информационных технологий США обратились в суд против Трампа
06.02.2017 23:30 — Новости Мира | Tut.by
97 американских компаний во главе с гигантами информационных технологий, Google, Facebook и Microsoft обратились в суд в связи с указом президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств. Вечером 5 февраля они направили в федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско свою правовую оценку ситуации.
В частности, по мнению этих и ряда других корпораций, мигранты вносят существенный вклад в развитие инноваций в США, а указ Трампа способствует дискриминации и противоречит закону. Компании подчеркнули, что такая политика вредит их бизнесу, усложняя процесс трудоустройства и поиска новых сотрудников. Следовательно, она чревата переносом рабочих процессов за пределы Соединенных Штатов, сказано в письме. Документ, среди прочих, подписали компании Ebay, Intel, Netflix, Twitter, Levi Strauss, Uber и Lyft.
Суд уже приостановил действие указа Трампа
4 февраля федеральный суд в Сиэтле принял постановление по иску штата Вашингтон, которое
Вслед за этим апелляционный суд в Сан-Франциско
Указ о запрете въезда в США для граждан семи государств Дональд Трамп подписал 27 января.
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В частности, по мнению этих и ряда других корпораций, мигранты вносят существенный вклад в развитие инноваций в США, а указ Трампа способствует дискриминации и...
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