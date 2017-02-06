Международная правозащитная организация Amnesty International представила результаты расследования казней и пыток в сирийской военной тюрьме Сайедная под Дамаском.



Фото: Amnesty International/ Forensic Architecture

Как утверждают правозащитники, по их подсчетам, с сентября 2011 по декабрь 2015 года внесудебным казням подверглось от 5 000 до 13 000 заключенных тюрьмы Сайедная. Такие выводы были сделаны на основании показаний бывших сотрудников администрации тюрьмы и свидетельств бывших заключенных.

«Трудно себе представить, чтобы столь масштабная и систематическая деятельность не была санкционирована высшими должностными лицами правительства Сирии», — подчеркивают авторы доклада.

«С декабря 2015 по декабрь 2016 года Amnesty International изучала характер, регламент и масштаб нарушений, совершенных в военной тюрьме Сайедная. В ходе своего исследования организация взяла интервью у 31 человека, которые были заключенными в Сайедная, четырех сотрудников тюрьмы или охранников, ранее работавших в Сайедная, трех бывших сирийских судей, трех врачей, работавших в военном госпитале Тишрин, четырех сирийских адвокатов, 17 международных и сирийских экспертов по вопросу содержания под стражей в Сирии и 22 членов семей бывших и нынешних заключенных в Сайедная», — говорится в докладе.

«У Amnesty International нет доказательств проведения казней после декабря 2015 года. Однако задержанных до сих пор переводят в Сайедная, продолжаются „суды“ в военно-полевом суде в Аль-Кабуне (район в Дамаске), и нет никаких оснований считать, что казни прекратились. Так что, скорее всего, с декабря 2015 года были казнены еще тысячи людей», — предполагают авторы доклада.

Правозащитники призывают международное сообщество провести «независимое и беспристрастное расследование внесудебных казней и методов истребления в военной тюрьме Сайедная».

«Арест, пытки и смерть»

Как расказывают они, в тюрьме Сайедная есть два центра содержания под стражей, в которых может находиться от 10 000 до 20 000 человек.

В «красном корпусе» содержатся в основном гражданские лица, арестованные с начала конфликта в Сирии в 2011 году. В «белом корпусе» большинство задержанных — офицеры и солдаты сирийской армии, которых также арестовывали с 2011 года.

«Тысячи задержанных из красного корпуса были убиты во время тайных внесудебных казней, после того как их держали в условиях, равносильных насильственному исчезновению. Эти убийства были массовыми повешениями», — пишут авторы доклада.

Перед казнью заключенным выносили смертные приговоры в военно-полевом суде, находящемся в районе Аль-Кабун в Дамаске. Как правило, «суд» продолжался от одной до трех минут, после чего выносился смертный приговор.

«Чаще всего арест, пытки и смерть в Сайедная и других правительственных тюрьмах угрожают тем, кого подозревают в каком-либо несогласии с правительством. Это люди из всех слоев сирийского общества. Много демонстрантов, давних политических диссидентов, правозащитников, журналистов, врачей, сотрудников гуманитарных организаций и студентов», — отмечают правозащитники.

Как утверждают в Amnesty International, процедура повешения санкционирована на самом высоком правительственном уровне.



Власти Сирии закрыли для сотрудников Amnesty International въезд в страну после начала конфликта в 2011 году. Фото: Amnesty International/ Forensic Architecture

«Смертные приговоры утверждаются верховным муфтием Сирии, либо министром обороны или начальником Генерального штаба, которые уполномочены действовать от имени президента Башара Асада», — говорится в докладе правозащитников.

Власти Сирии закрыли для Amnesty International въезд в страну после начала гражданского конфликта в 2011 году. С тех пор у правозащитников нет доступа в районы, находящиеся под контролем правительства, поэтому большинство интервью было взято на территории южной Турции или по телефону.

По словам Amnesty International, для этого доклада были проведены интервью с 84 свидетелями.

Свидетельства очевидцев

Правозащитники в своем докладе представили свидетельства очевидцев — как бывших охранников тюрьмы, так и бывших заключенных.

Как следует из рассказов собеседников правозащитников, практически никому из оказавшихся в заключении в тюрьме Сайедная нельзя было избежать казни или пыток.

Задержанных в Сайедная, которым вынесли смертные приговоры, забирают из камер во второй половине дня и говорят им, что их переводят в одну из гражданских тюрем в Сирии. Как следует из рассказов свидетелей, вместо этого их отводят в камеру в подвале, где держат до середины ночи и жестоко избивают.

Вот что, например, рассказал правозащитникам бывший тюремный охранник:

«Мы называем имена задержанны, и они натягивают футболки себе на лица… Мы ставим их в ряд, и они идут, держась друг за друга… Так мы собираем их всех и отводим в камеру внизу… Им запрещено садиться — они продолжают стоять. И мы начинаем на них кричать… Мы начинаем их бить… Мы уже знаем, что они всё равно умрут, так что мы делаем с ними всё, что хотим».

По рассказам заключенных, они слышали, как избивали тех, кого собирались казнить.

«[Мы] услышали громкий шум. С 22:00 до полуночи или с 23:00 до 01:00 мы слышали доносящиеся снизу крики и вопли… Это исключительно важно. В Сайедная, если вы молчите, то вас меньше избивают. Но эти люди кричали, как будто они сошли с ума… Это не были привычные звуки — это было необычно. Казалось, что с них живьём сдирают кожу», — рассказал правозащитникам Надер (все имена изменены).

Каждую неделю, а иногда и каждый день, в камерах или блоках кто-нибудь умирал от болезни, жажды, недоедания или травм, полученных во время избиений и пыток.

«В это время [с февраля по июнь 2014 года] в камере каждый день кто-нибудь умирал. Мы клали завернутое в одеяло тело перед дверью. Утром приходил охранник. Шавиш [старший по камере] должен был сказать „так точно“. Охранник всегда спрашивал: „труп есть?“ И шавиш тогда просто снова говорил: „так точно“. И тогда они забирали тело», — рассказывает бывший заключенный Карим.



Фото: Amnesty International/ Forensic Architecture

Омар, который учился в старших классах, когда его арестовали, рассказал Amnesty International, что пытки и издевательства, которые им пришлось пережить в тюрьме, были крайне унизительными, а психологическая боль была подчас сильнее физической:

«Вам будет трудно найти бывшего заключённого Сайедная, который расскажет, что там действительно происходит, потому что это слишком унизительно[…]Я даже не знаю, какими словами описать то, что я видел».

При этом, по словам бывшего заключенного Самира, избиения были крайне жестокими, фактически невыносимыми.

Правозащитники Amnesty International настаивают, что, по их данным, правительство Сирии десятилетиями использовало пытки и насильственные исчезновения как средство подавления инакомыслия.

«Еще в 1987 году Amnesty International зафиксировала систематическое применение правительством в тюрьмах 35 методов пыток. С 2011 года, однако, нарушения, совершаемые правительством Сирии в отношении задержанных, резко увеличились как по масштабу, так и по тяжести», — подчеркивают в организации.

По данным Human Rights Data Analysis Group, с марта 2011 по декабрь 2015 года в сирийских правительственных тюрьмах убивали в среднем 300 человек в месяц. Таким образом, за это время в тюрьмах были убиты более 17,7 тысяч человек.