Тысячи единиц жилья в еврейских поселениях, построенные на частных владениях арабов, признаны кнессетом законными. Для землевладельцев предусмотрена выплата компенсаций или предоставление другого земельного участка.



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Парламент Израиля задним числом узаконил многочисленные постройки, нелегально возведенные на частных землях палестинцев. 60 депутатов кнессета проголосовали вечером в понедельник, 6 февраля, за соответствующий законопроект, подвергавшийся резкой критике. 52 парламентария выступили против.

До сих пор израильское законодательство признавало законными лишь те еврейские поселения, которые были построены на палестинских территориях, рассматриваемых Израилем как государственная земля. На землях, находящихся в частном владении, строительство было запрещено. Новый закон легализовал постфактум тысячи единиц жилья, возведенных на таких территориях «по незнанию или по инициативе государства».

Для владельцев земли предусмотрена выплата ежегодных компенсаций или, если возможно, предоставление альтернативного земельного участка. Власти палестинской национальной автономии не разрешают палестинцам продавать землю Израилю, в противном случае им грозит смертная казнь.