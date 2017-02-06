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Фийон извинился перед французами за скандал вокруг его супруги
07.02.2017 07:18 — Новости Мира | Tut.by
Кандидат от «Республиканцев» на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон намерен продолжить участие в предвыборной гонке, несмотря на скандал вокруг его супруги. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Париже.
«Я хочу сказать миллионам французов, которые отдали мне свои голоса (на праймериз „Республиканцев“), что никто не сможет их отнять, — заявил Фийон. — С сегодняшнего дня начинается новый этап моей избирательной кампании».
Вместе с тем политик счел необходимым принести извинения французам за то, что в бытность депутатом он нанял на работу в качестве помощников свою супругу, а также детей. «Раньше подобная практика считалась приемлемой, сегодня — нет. Я признаю: это было ошибкой. И я прошу прощения у французов», — сообщил Фийон.
Касательно продолжающегося в настоящее время предварительного расследования политик подчеркнул: «Мне нечего скрывать. Я и моя супруга ответили на все вопросы следователей», — сказал Фийон. Он отметил, что беседа длилась порядка 5 часов.
«Пенелопагейт»
После разоблачительных публикаций газеты Le Canard enchaîné вокруг Франсуа Фийона и его супруги
Также, по данным издания, политик во время работы в Сенате с 2005 по 2007 годы зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей. В общей сложности им было выплачено вознаграждение в размере € 84 тыс., утверждает Le Canard enchaîné.
Местные СМИ окрестили дело «Пенелопагейт», поскольку оно может повлиять на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации французская прокуратура начала предварительное расследование.
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Вместе с тем политик счел необходимым принести извинения французам за то, что в бытность депутатом он нанял на работу в качестве помощников свою супругу, а также...
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