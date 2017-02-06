|
Минюст США вступился за миграционный указ Трампа
07.02.2017 07:51 — Новости Мира | Tut.by
Министерство юстиции США выступило в поддержку миграционного указа президента Дональда Трампа и призвало апелляционный суд восстановить его действие в интересах национальной безопасности.
В 15-страничном резюме, излагающем позицию министерства, говорится, что указ — законное осуществление полномочий президента, а не запрет на въезд для мусульман.
Министерство юстиции настаивает, что вашингтонский суд «допустил ошибку, вводя судебный запрет на действие указа».
Указ Трампа
Прокурор Вашингтона, подавший иск, настаивал, что запрет неконституционен и наносит вред интересам штата.
Слушание в апелляционном суде в Сан-Франциско назначено на вторник.
Аргументы минюста
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 15-страничном резюме, излагающем позицию министерства, говорится, что указ - законное осуществление полномочий президента, а не запрет на въезд для мусульман.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии