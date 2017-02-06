Министерство юстиции США выступило в поддержку миграционного указа президента Дональда Трампа и призвало апелляционный суд восстановить его действие в интересах национальной безопасности.



Участница акции протеста в аэропорту Атланты, штат Джорджия, США. Акция прошла против принятого президентом США Дональдом Трампом иммиграционного указа. 29 января 2017 года. Фото: Reuters

В 15-страничном резюме, излагающем позицию министерства, говорится, что указ — законное осуществление полномочий президента, а не запрет на въезд для мусульман.

Министерство юстиции настаивает, что вашингтонский суд «допустил ошибку, вводя судебный запрет на действие указа».

Указ Трампа вводил временный запрет на въезд в страну беженцам и гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Решение приостановить действие было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене.

Прокурор Вашингтона, подавший иск, настаивал, что запрет неконституционен и наносит вред интересам штата.

Слушание в апелляционном суде в Сан-Франциско назначено на вторник.

Аргументы минюста

президент наилучшим образом может принимать решения о национальной безопасности

неверно называть указ запретом для мусульман, поскольку семь стран, подпавших под действие указа, были выбраны из-за исходящей от них террористической угрозы

указ таким образом «нейтрален по отношению к религии»

у иностранцев за пределами США нет прав на соблюдение предусмотренных американским законом процедур