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Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет

07.02.2017 08:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что культ Степана Бандеры в Украине может помешать ее евроинтеграционным устремлениям.


Ярослав Качинский. Фото: Reuters

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что культ Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям этой страны. Об этом он заявил в интервью изданию «Do Rzeczy».

«Мы не можем долгие годы соглашаться с тем, что в Украине создают культ людей, совершивших геноцид против поляков. Хотя и трудно было превзойти немцев в жестокости, но они их превзошли», — отметил Ярослав Качиньский.

«Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту (Украины — ред.) Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Этот вопрос для меня ясен, поскольку мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел», — добавил глава партии «ПиС».

Ранее лидер правящей партии Ярослав Качиньский заявил о том, что будущее польско-украинских отношений «под вопросом» из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности роли УПА.

 
 
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Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что культ Степана Бандеры в Украине может помешать ее евроинтеграционным устремлениям.

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