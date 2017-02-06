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Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
07.02.2017 08:30 — Новости Мира | Tut.by
Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что культ Степана Бандеры в Украине может помешать ее евроинтеграционным устремлениям.
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что культ Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям этой страны. Об этом он заявил в интервью изданию
«Мы не можем долгие годы соглашаться с тем, что в Украине создают культ людей, совершивших геноцид против поляков. Хотя и трудно было превзойти немцев в жестокости, но они их превзошли», — отметил Ярослав Качиньский.
«Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту (Украины — ред.) Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Этот вопрос для меня ясен, поскольку мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел», — добавил глава партии «ПиС».
Ранее лидер правящей партии Ярослав Качиньский заявил о том, что будущее польско-украинских отношений «под вопросом» из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности роли УПА.
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Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что культ Степана Бандеры в Украине может помешать ее евроинтеграционным устремлениям.
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