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Спецслужбы ФРГ не нашли доказательств кампании России по дезинформации

07.02.2017 08:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Федеральная разведслужба Германии и Федеральное ведомство по охране конституции в течение года расследовали возможную роль Кремля в организации кампании дезинформации в отношении ФРГ. Однако доказательств этого не нашли.

У германских спецслужб нет однозначных доказательств того, что российские власти организовали кампанию дезинформации против правительства ФРГ. По информации объединения расследовательской журналистики, в которое входят телеканалы WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung (SZ), таковы результаты совместного расследования, проведенного Федеральной разведслужбой Германии BND и Федеральным ведомством по охране конституции.

Тем не менее Ведомство федерального канцлера распорядилось продолжать изучать ситуацию, поскольку подготовленный отчет, с точки зрения Берлина, не является оправданием, пишет сайт SZ в понедельник, 6 февраля. Спецслужбы констатируют, что с 2014 года Москва придерживается «конфронтационного курса» в отношении Германии, и называют сообщения ряда российских СМИ и их немецких подразделений, как RT Deutsch и Sputnik News, «враждебными». Ответственность за это авторы 50-страничного отчета, результаты которого не будут опубликованы, возлагают на Кремль, признавая, что трудно провести границу между передергиванием или публикацией фейковых сообщений и целенаправленной дезинформацией.

Власти Германии обеспокоены тем, что Россия может — как это, предположительно, произошло в США — вмешаться в ход выборов, например, публикуя секретные документы, добытые при помощи хакерских атак, или поддерживая правопопулистские партии. В связи с этим немецкие спецслужбы договорились о сотрудничестве с Францией и Нидерландами, где также в этом году пройдут выборы.

Начать расследование распорядилась канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) после так называемого дела «девочки Лизы». Российские СМИ распространяли слухи о том, что 13-летняя девочка из берлинской семьи немцев-переселенцев была похищена и изнасилована арабскими беженцами. Это привело к демонстрациям российских немцев в ряде городов Германии, однако следственные органы выяснили, что вся эта история была выдумана.

 
 
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Федеральная разведслужба Германии и Федеральное ведомство по охране конституции в течение года расследовали возможную роль Кремля в организации кампании...

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