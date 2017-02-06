В Минобороны сомневаются в том, что ошибка пилотов привела к крушению Ту-154. В связи с этим к расследованию привлекли гражданских экспертов, которые построили математическую модель последнего полета военного самолета.

Участники расследования крушения Ту-154 Минобороны при взлете из аэропорта Адлер не смогли прийти к единому мнению о его причинах. Привлеченные к расследованию гражданские эксперты построили компьютерную модель последнего полета военного самолета, чтобы выяснить неизвестные факторы крушения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Как сообщают источники газеты, близкие к расследованию, согласия по тому, была ли ошибка пилотов причиной крушения, среди участников технической комиссии нет до сих пор.



По данным газеты, параметрический «черный ящик» Ту-154 зарегистрировал «досрочную» уборку закрылков. Кроме того, речевой магнитофон записал произнесенную перед падением эмоциональную фразу одного из пилотов о неправильной работе закрылков.



Однако самописец указал лишь на сам факт уборки закрылков, но показания приборов не дают понять, что стало причиной их перемещения. По мнению некоторых участников расследования, закрылки могли убрать летчики или на их положение мог повлиять технический сбой (например, замыкание в электроцепях управления их приводами), пишет газета.



В Минобороны подвергли сомнению версию о том, что опытные военные летчики перепутали рычаги управления закрылками и шасси, в связи с чем к расследованию привлекли экспертов Межгосударственного авиационного комитета.



Гражданские эксперты, по данным газеты, уже создали математическую модель последнего полета Ту-154. В ней заложены траектория полета лайнера и все параметры работы систем самолета, которые удалось получить с бортового самописца. Математическая модель поможет специалистам получить две точно неизвестные величины — взлетный вес самолета и его центровку. Новые данные в свою очередь покажут правдивость версий о перегрузке и неправильном распределении грузов и пассажиров на борту, а также участники комиссии смогут дать ответ на вопрос — могли ли пилоты изменить ситуацию, сложившуюся после взлета.



Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала , что после анализа данных бортового самописца эксперты пришли к выводу, что причиной катастрофы стали ошибки экипажа. По данным газеты, участники расследования приступили к изучению работы летчиков во время взлета лайнера.



Принадлежащий Минобороны Самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. Лайнер направлялся в сирийскую Латакию. На его борту находилось 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.