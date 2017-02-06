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"Не знаю, признает ли он, но я ему нравлюсь". Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Обамой

07.02.2017 09:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится бывший глава государства Барак Обама, и, более того, это отношение взаимно. Такое мнение республиканец выразил в интервью телекомпании Fox News, вышедшем в эфир в понедельник.


Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама. Белый дом, Вашингтон, 20 января 2017 года. Фото: Reuters

«Мы хорошо ладим», — сказал он, говоря про свои отношения с бывшим президентом США. «Я не знаю, признает ли он это, но я ему нравлюсь, — отметил Трамп. — Он мне нравится».

При этом новый президент США признал, что в прошлом году в разгар кампании по борьбе за пост главы государства его отношения с демократом Обамой оставляли желать лучшего. Последний активно поддерживал на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая в итоге потерпела поражение.

«Мы говорили друг о друге ужасные вещи», — сказал президент. «Но потом (в день инаугурации Трампа. — Прим. ТАСС) мы сели в машину, поехали по Пенсильвания-авеню и даже не говорили об этом», — рассказал он. «Политика — удивительная вещь», — добавил Трамп.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно называл Обаму самым худшим президентом в истории США, выражая мнение, что его политика стала «полной катастрофой». Обама же в свою очередь открыто сомневался в том, что Трамп обладает достаточной квалификацией и темпераментом для того, чтобы возглавить Белый дом.

 
 
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Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно называл Обаму самым худшим президентом в истории США, выражая мнение, что его политика стала "полной...

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