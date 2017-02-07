Белый дом распространил через прессу список из 78 терактов, которые, по мнению вашингтонской администрации, практически не освещались в американской прессе. Тем самым там решили подтвердить слова президента Трампа о том, что «нечестные журналисты по своим причинам не желают рассказывать о нападениях террористов», сообщает телеканал CBS .



Российские спасатели работают на месте крушения самолета А321 в Египте. Фото: МЧС России

В список попали два теракта, связанных с Россией. Это катастрофа российского лайнера на Синайском полуострове , в результате которой погибли 224 человека, а также нападение боевиков в Дербенте в декабре 2015 года, по итогам которого один человек погиб, 11 пострадали.

В числе замалчиваемых событий наряду с нападениями на полицейских в различных странах мира оказались в том числе нападение на Музей Бардо в Тунисе в марте 2015 года, расстрел туристов на пляже в тунисском городе Сус в июне 2015 года, а также масштабный теракт в Париже в ноябре 2015 года , когда боевики, связанные с «Исламским государством», убили 129 человек возле стадиона «Стад де Франс», около театра «Батаклан» и в нескольких других местах.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер уточнил, что не все приведенные в списке теракты не упоминались в прессе, однако их освещение в Белом доме считают недостаточным.

Поводом для публикации списка стало обсуждение интервью телеканалу MSNBC советника Трампа Кельянны Конуэй. Оправдывая президентский указ, ограничивающий въезд в США выходцев с Ближнего Востока, она упомянула о «бойне в Боулинг-Грин», которую якобы устроили два выходца из Ирака. В СМИ позже указали, что двое граждан Ирака действительно были арестованы в городке Боулинг-Грин в 2011 году, однако никаких преступлений на территории Соединенных Штатов они не совершали, сообщает The Washington Post .

Позже Конуэй признала, что допустила оговорку. По ее словам, вместо фразы «бойня в Боулинг-Грин» она должна была сказать «террористы из Боулинг-Грин».