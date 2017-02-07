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Белый дом назвал список замалчиваемых прессой терактов
07.02.2017 10:30 — Новости Мира | Tut.by
Белый дом распространил через прессу список из 78 терактов, которые, по мнению вашингтонской администрации, практически не освещались в американской прессе. Тем самым там решили подтвердить слова президента Трампа о том, что «нечестные журналисты по своим причинам не желают рассказывать о нападениях террористов», сообщает телеканал
В список попали два теракта, связанных с Россией. Это
В числе замалчиваемых событий наряду с нападениями на полицейских в различных странах мира оказались в том числе
Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер уточнил, что не все приведенные в списке теракты не упоминались в прессе, однако их освещение в Белом доме считают недостаточным.
Поводом для публикации списка стало обсуждение интервью телеканалу MSNBC советника Трампа Кельянны Конуэй. Оправдывая президентский указ, ограничивающий въезд в США выходцев с Ближнего Востока, она упомянула о «бойне в Боулинг-Грин», которую якобы устроили два выходца из Ирака. В СМИ позже указали, что двое граждан Ирака действительно были арестованы в городке Боулинг-Грин в 2011 году, однако никаких преступлений на территории Соединенных Штатов они не совершали, сообщает
Позже Конуэй признала, что допустила оговорку. По ее словам, вместо фразы «бойня в Боулинг-Грин» она должна была сказать «террористы из Боулинг-Грин».
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В список попало 78 терактов.
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