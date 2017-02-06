Сотрудничество России и США пошло бы на пользу всем странам мира, в том числе и Сирии, заявил президент Башар Асад, передает сирийское информагентство Sana .



Башар Асад. Фото: sana.sy

Журналисты поинтересовались у президента Сирии, чего можно ожидать от новой американской администрации. Асад отметил, что предвыборные заявления Трампа соответствовали тому, о чем Дамаск просил шесть лет.

«Мы слышали заявления Дональда Трампа в ходе избирательной кампании и после нее. Эти заявления звучали обещающе, особенно затрагивая приоритетность борьбы с терроризмом, в первую очередь с ДАИШ. Именно этого Дамаск требовал на протяжении шести прошедших лет. По-моему это звучит многообещающе».

По мнению сирийского президента, речь также может идти о сотрудничестве США и России.

«Мы считаем, что это будет позитивом для всех стран мира, в том числе и для Сирии. Но пока что рано делать какие-либо выводы».

Башар Асад также заявил, что мир в стране полагается на двух основных факторах — это борьба с терроризмом, перекрытие потока боевиков и исключение любых форм их логистической поддержки, с одной стороны, а другой фактор — это межсирийский диалог по определению будущего своей страны и политической системы в целом.