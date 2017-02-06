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Тимошенко рассказала о разговоре об Украине с Трампом

07.02.2017 14:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом и заверила, что глава Белого дома поддерживает Украину.


Фото: batkivshchyna.com.ua

Выступая в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, Тимошенко рассказала, что во время поездки в Вашингтон ей повезло провести короткую встречу с Трампом и первыми лицами его администрации. «Есть хорошая информация: президент Соединенных Штатов абсолютно четко понимает, что здесь происходит, и заверил в полной поддержке Украины», — сообщила она.

Тимошенко сообщила, что в ходе встреч с людьми, которые формируют внешнеполитическую стратегию США, она просила помощи с целью «остановить агрессора», предоставить Украине помощь, в том числе и военную, а также помочь поднять экономику в рамках равноправного партнерства.

Глава «Батькивщины» заявила, что именно после ее встречи с американскими политиками новый постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила о том, что касающиеся Крыма санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Киеву контроль над полуостровом, а официальный представитель Белого дома Шон Спайсер назвал это выступление позицией американской администрации.

Тимошенко предложила «отправить десант» дипломатов и политиков в ЕС и США, чтобы там «услышали голос Украины».

Сам Трамп в интервью Fox News, которое было записано в конце прошлой недели, заявил, что «не знает в действительности, что происходит на востоке Украины». В частности, он указал, что нет точной информации, контролирует Россия сепаратистов на Донбассе или нет. «Если мы узнаем, я буду удивлен», — заключил президент США.

Тимошенко ездила в Вашингтон на ежегодный Национальный молитвенный завтрак, в котором участвовал и Трамп. Она смогла переговорить с новым президентом США. При этом в пресс-службе Совета национальной безопасности США указали, что больше трех-четырех минут Трамп не говорил ни с кем.

 
 
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Сам Трамп в интервью Fox News, которое было записано в конце прошлой недели, заявил, что "не знает в действительности, что происходит на востоке Украины".

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