Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о встречах в «нормандском формате». Об этом сообщается на сайте Кремля.



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«Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в „нормандском формате“, а затем — продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», — говорится в сообщении.

В ходе разговора обсуждалось обострение конфликта в Украине.

«Путин привлек внимание Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу. Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию Минских договоренностей, а также использовать „нормандский формат“ для прикрытия своих деструктивных шагов», — сообщили в пресс-службе Кремля.

В свою очередь Ангела Меркель призвала Путина воспользоваться его влиянием на пророссийских сепаратистов на Донбассе, чтобы прекратить насилие. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Меркель и Путин «сошлись во мнении, что для закрепления перемирия необходимо предпринять новые усилия» и попросили министров иностранных дел своих стран, а также их советников оставаться в тесном контакте, сказал он.

Ранее Путин сказал , что Киев нуждается в деньгах и пытается представить себя жертвой в глазах ЕС.