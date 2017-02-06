﻿ Путин обсудил с Меркель ситуацию в Украине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Украине

07.02.2017 16:39 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о встречах в «нормандском формате». Об этом сообщается на сайте Кремля.


Фото: Reuters

«Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в „нормандском формате“, а затем — продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», — говорится в сообщении.

В ходе разговора обсуждалось обострение конфликта в Украине.

«Путин привлек внимание Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу. Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию Минских договоренностей, а также использовать „нормандский формат“ для прикрытия своих деструктивных шагов», — сообщили в пресс-службе Кремля.

В свою очередь Ангела Меркель призвала Путина воспользоваться его влиянием на пророссийских сепаратистов на Донбассе, чтобы прекратить насилие. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Меркель и Путин «сошлись во мнении, что для закрепления перемирия необходимо предпринять новые усилия» и попросили министров иностранных дел своих стран, а также их советников оставаться в тесном контакте, сказал он.

Ранее Путин сказал, что Киев нуждается в деньгах и пытается представить себя жертвой в глазах ЕС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ангела Меркель призвала Путина воспользоваться его влиянием на пророссийских сепаратистов на Донбассе, чтобы прекратить насилие.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика