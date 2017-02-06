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Теракт у Верховного суда в Кабуле: погибли не менее 20 человек
07.02.2017 19:23 — Новости Мира | Tut.by
Не менее 20 человек погибли во вторник, 7 февраля, в результате взрыва у здания Верховного суда в Кабуле. Еще около 40 человек были ранены, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана. По версии властей, теракт совершил смертник. Объектами взрыва были сотрудники суда, покидавшие здание в конце рабочего дня.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее, но чаще всего крупные теракты в Афганистане организовывают боевики радикального исламистского движения «Талибан».
Афганским властям после вывода из этой страны большинства военнослужащих НАТО стало сложнее справляться с талибами. Сейчас правительство в Кабуле контролирует примерно две трети территории Афганистана.
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Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее, но чаще всего крупные теракты в Афганистане организовывают боевики...
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