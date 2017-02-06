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Трампа попросили забрать у Путина "присвоенный" чемпионский перстень Супербоула
07.02.2017 20:22 — Новости Мира | Tut.by
5 февраля бостонская команда «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграла Супербоул. Незадолго до этого владелец команды Роберт Крафт напомнил, что все еще надеется вернуть свой чемпионский перстень, который, по его словам, «присвоил» российский лидер Владимир Путин. Крафт намекнул, что помочь в этом может новый президент США Дональд Трамп — известно, что он поклонник «патриотов». «Медуза» вспоминает, как получилось, что американский миллиардер уже десять лет переживает о своем «подарке» Путину.
Инцидент с перстнем произошел летом 2005 года, когда Крафт в составе большой делегации американских бизнесменов приехал к Путину в Константиновский дворец под Петербургом. На руке у Крафта был чемпионский перстень 39-го Супербоула, который его команда завоевала в феврале того же года (с тех пор «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграли еще два титула Национальной футбольной лиги). Золотое кольцо инкрустировано 124 бриллиантами, его оценивают в 25 тысяч долларов.
Версии того, как именно кольцо оказалось в руках у Путина, расходятся.
На репортаж в российской газете обратили внимание американские СМИ, которые начали задаваться вопросом, хотел ли в действительности Крафт отдавать Путину кольцо. Сам миллиардер решил сразу же развеять слухи и выступил с заявлением, что добровольно подарил перстень российскому президенту. На этом конфликт посчитали исчерпанным.
Восемь лет спустя, в 2013 году, Крафт внезапно рассказал новую версию событий, согласно которой он не только не планировал отдавать Путину кольцо, но и пытался его вернуть. Миллиардер утверждал, что даже обратился в Белый дом, где
Теперь Крафт снова
Трамп и Крафт — хорошие друзья, президент отдельно
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Версии того, как именно кольцо оказалось в руках у Путина, расходятся.
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