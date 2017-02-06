5 февраля бостонская команда «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграла Супербоул. Незадолго до этого владелец команды Роберт Крафт напомнил, что все еще надеется вернуть свой чемпионский перстень, который, по его словам, «присвоил» российский лидер Владимир Путин. Крафт намекнул, что помочь в этом может новый президент США Дональд Трамп — известно, что он поклонник «патриотов». «Медуза» вспоминает, как получилось, что американский миллиардер уже десять лет переживает о своем «подарке» Путину.



Владимир Путин и владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт (крайний справа) во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне, 25 июня 2005 года. Фото: Reuters

Инцидент с перстнем произошел летом 2005 года, когда Крафт в составе большой делегации американских бизнесменов приехал к Путину в Константиновский дворец под Петербургом. На руке у Крафта был чемпионский перстень 39-го Супербоула, который его команда завоевала в феврале того же года (с тех пор «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграли еще два титула Национальной футбольной лиги). Золотое кольцо инкрустировано 124 бриллиантами, его оценивают в 25 тысяч долларов.

Версии того, как именно кольцо оказалось в руках у Путина, расходятся. По словам корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, американец «подошел к Владимиру Путину и, стесняясь, что-то сунул ему в руку». Крафт же заявлял , что президент сам обратил внимание на внушительный перстень. В этот момент, по словам американца, Путин произнес: «Таким кольцом и убить можно». И небрежно положил перстень в карман.

На репортаж в российской газете обратили внимание американские СМИ, которые начали задаваться вопросом, хотел ли в действительности Крафт отдавать Путину кольцо. Сам миллиардер решил сразу же развеять слухи и выступил с заявлением, что добровольно подарил перстень российскому президенту. На этом конфликт посчитали исчерпанным.

Восемь лет спустя, в 2013 году, Крафт внезапно рассказал новую версию событий, согласно которой он не только не планировал отдавать Путину кольцо, но и пытался его вернуть. Миллиардер утверждал, что даже обратился в Белый дом, где ему ответили , что «в интересах американо-советских (цитата по Крафту. — Прим. „Медузы“) отношений вам лучше рассматривать это как подарок». В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил , что сам видел, как Крафт подарил Путину кольцо. Российский президент, по словам Пескова, даже был готов купить новое кольцо взамен подаренного.

Теперь Крафт снова заявил , что скучает по своему перстню. Он даже готов заказать новое кольцо с именем Путина: «Возможно, наш новый президент [Дональд Трамп] передаст его при встрече».

Трамп и Крафт — хорошие друзья, президент отдельно упомянул миллиардера на торжественном вечере после инаугурации. На предложение Крафта по поводу кольца новая администрация Белого дома и Кремль пока никак не отреагировали.